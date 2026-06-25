«Росія не виграє цю війну». Мерц у Гданську закликав Москву до мирних переговорів

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час виступу на Конференції з питань відновлення України у Гданську, закликав Москву до мирних переговорів, пише DW .

«Росія не виграє цю війну», — наголосив він у четвер, 25 червня.

Канцлер Німеччини заявив, що Європа та НАТО готові чинити ще більший тиск на російську економіку.

«Настав час розпочати переговори, заморозити лінію фронту та покласти край убивствам», — закликав німецький політик.

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Водночас Мерц назвав підтримку України «непохитним зобов’язанням» Німеччини.

Переговори України з Росією: останні новини

7 травня в Кремлі заявили, що вважають тристоронні переговори у форматі США — Україна — Росія недоцільними, доки Україна не виведе свої війська з підконтрольної їй частини Донбасу. Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що Україна ніколи на це не піде.

4 червня Зеленський опублікував відкритий лист Путіну, у якому закликав покласти край війні «у форматі між вами та нами» і запропонував особисту зустріч. Український президент також заявив про готовність заморозити лінію фронту. Путін відхилив пропозицію про зустріч.

17 червня агентство Bloomberg з посиланням на джерела повідомило, що голова Європейської ради Антоніу Кошта налагодив контакт із представниками Кремля з метою залучення диктатора РФ Володимира Путіна до обговорення можливих шляхів завершення війни в Україні.

Повідомлялося, що головний радник Кошти двічі проводив телефонні переговори з високопоставленим російським чиновником, наближеним до Путіна.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія готова відновити переговори з Україною «в будь-який час» і продовжити їх із тієї точки, на якій вони були перервані.