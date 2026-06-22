«Не запросили». У канцелярії Навроцького заявили, що він не поїде на Конференцію з відновлення України у Гданську

Керівник Бюро міжнародної політики в канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Кароль Навроцький не отримав запрошення на Конференцію з відновлення України , яка відбудеться цього тижня у Гданську. Саме тому він не збирається відвідувати подію.

Про це Пшидач заявив на брифінгу у понеділок, 22 червня, передає агентство PAP.

У представника канцелярії запитали про можливу участь Навроцького у Конференції з відновлення України — зустрічі лідерів країн, що підтримують Україну, а також міністрів, інвесторів та представників компаній, зацікавлених в інвестуванні у відновлення України, яка відбудеться 24−25 червня в Гданську.

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У відповідь Пшидач зазначив, що Навроцький не отримав запрошення на цю подію.

Він каже, що, наскільки йому відомо, запрошення закордонним партнерам на цей захід спільно надсилали прем'єр Польщі Дональд Туск і президент України Володимир Зеленський.

«Президента не запросили, тому він не їде на захід, на який його не запросив прем'єр-міністр Дональд Туск. Також на захід не поїде жоден із підлеглих йому чиновників через відсутність запрошень», — заявив Пшидач.

Він також висловив сподівання, що під час цьогорічного заходу Туск зосередиться на «інтересах Польщі, а не лише на зборі коштів для Володимира Зеленського».

Загострення відносин між Україною та Польщею: що відомо

19 червня Навроцький позбавив Зеленського найвищої польської державної нагороди — ордена Білого Орла. Своє рішення він аргументував тим, що присвоєння одному з українських військових підрозділів назви на честь Героїв УПА «виходить далеко за межі внутрішніх справ України» і є обурливим для Польщі. Йдеться про Волинську трагедію — період обопільних етнічних чисток польського та українського населення на території Волині та Галичини в 1943—1944 роках, до яких причетна УПА.

Коментуючи цей крок, Зеленський порівняв польського колегу з експрем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який використовував питання України, щоб заробити голоси на виборах, та назвав конфлікт «історією, яка погано закінчиться».

Цей крок спровокував ланцюгову реакцію та масштабний дипломатичний демарш з боку українського керівництва. Того ж дня, 19 червня, очільник МЗС України Андрій Сибіга заявив, що відмовляється від Командорського хреста із зіркою ордена За заслуги перед Польщею.

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Слідом за ним від Золотого офіцерського хреста цього ж ордена відмовився керівник Офісу президента Кирило Буданов, а посол України в Польщі Василь Боднар оголосив, що повертає свій Кавалерський хрест.

На знак солідарності від ордена Білого Орла, отриманого у попередні роки, офіційно відмовилися колишні президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко.

22 червня радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин заявив, що обговорення можливості поїздки Зеленського на Конференцію з відбудови України URC2026 ще триває.