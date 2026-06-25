У протистоянні довкола історичних подій, ордену Білого Орла і політичного конфлікту з Польщею через цю ситуацію Україна не має йти на конфронтацію, але реагувати дзеркально теж необхідно, вважає вважає політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов.

Таку думку він висловив в інтерв'ю Radio NV. «Я на цьому наполягаю, що реакція має бути, не можна відмовчуватись і просто забувати, тому що повага виборюється саме сильними вчинками», — вважає Несвітайлов.

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Він висловив переконання, що офіційна Варшава, схоже, «налаштована ескалювати конфлікт», а тому рішення президента України Володимира Зеленського не їхати на Конференцію з відновлення України у Гданськ (25−26 червня) вважає цілком доречним.

«Я вважаю, Україна не може поїхати туди (у Гданськ — ред.), принаймні не може бути представлена на найвищому рівні. Це не може бути президент України, тому що, найімовірніше, нас там очікує якась провокація. Або це буде провокація з боку самого Навроцького, який однозначно там щось вкине. Зеленський однозначно не втримається і відреагує. Ми ж усі знаємо Зеленського, що це буде. Якщо Навроцький скаже слово, той йому 10, навряд щось із цього вийде хороше. Україна може бути представлена, але в жодному разі це не має бути Зеленський», — вважає Максим Несвітайлов.

Коментуючи запитання про те, як Україні надалі вибудовувати відносини з Польщею і чи варто задля конструктиву «більше говорити про допомогу, яку нам поляки надавали», фахівець поділився думкою, що «Україна має залишатися вдячною, але це не має переходити межі адекватності».

«Бо зараз побутує такий мем в інтернеті, що українець народився, вибачився перед поляками, вибачився перед угорцями, вибачився перед румунами, вибачився і подякував американцям, і вмер. Із цієї парадигми потрібно вибиратись, це не та точка, в яку ми маємо заходити», — переконаний він.

За словами Несвітайлова, «поляки нарешті мають зрозуміти, що до нас потрібно ставитись як до рівнозначних партнерів».

«Маєте говорити відверто, що більшою мірою поляки ставляться до нас зверхньо. Це факт, який мало хто може заперечити. Можна дискутувати, але щиро в душі всі це розуміють і всі визнають», — підкреслив він.

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Тож, вважає фахівець, полякам потрібно пройти «цей шлях усвідомлення, що вони не можуть зі своєї панщини зверхньо ставитися до України, до українців як до холопів».

«Ми вдячні, безумовно, за допомогу, але будь-яка вдячність має межі. І має бути взаємна повага в будь-якому випадку. Я гадаю, що треба робити кроки на деескалацію. Думаю, правильно було зроблено з самого початку, коли [голова ОП Кирило] Буданов поїхав із непублічним неанонсованим візитом до Польщі. На жаль, тоді не вдалося цю ситуацію врегулювати», — констатував Максим Несвітайлов.

Він припустив, що це може вдатися «з другого заходу», щоб «винести все-таки цю дискусію у площину істориків і експертного середовища з політичного».

«Але в цьому має бути зацікавленість обох сторін. Ми не можемо просто, як казав класик „дякую, дуже дякую“ — кожен день вставати і дякувати по 10 разів полякам і на цьому все закінчиться. Якщо в них немає мети цей конфлікт закінчити, то що би ми не робили, вони його закінчувати не будуть. Якщо це виключно політична технологія, аби набити електоральні бали, то хіба що єдиний інструмент, який ми можемо використовувати, просто їх ігнорувати», — вважає політолог.

«Просто робити вигляд, ніби нічого не відбувається, їздити всюди в Європу через Молдову чи через інші країни. Всі будь-які програми на відбудову переносити з Польщі до інших країн. Не вступати в конфронтацію, але робити вигляд, що цього не існує, це нас не стосується», — пояснив Несвітайлов свою думку.

Протистояння Польщі з Україною: що відомо

19 червня президент Польщі позбавив українського президента Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі — ордена Білого Орла. За словами Навроцького, присвоєння одній із українських військових частин найменування на честь Героїв УПА «виходить далеко за межі внутрішніх справ України». Зеленський відправив орден назад у Польщу Новою поштою.

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Своєю чергою очільник МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що відмовився від Командорського хреста із зіркою ордена За заслуги перед Польщею. За його словами, рішення позбавити президента України ордену Білого Орла — це «стратегічна помилка, від якої виграє лише Москва».

Згодом від Золотого офіцерського хреста ордена За заслуги перед Польщею відмовився голова Офісу президента Кирило Буданов, а посол України у Польщі Василь Боднар заявив, що повертає Кавалерський хрест ордена За заслуги.

Від ордена Білого Орла відмовились президент України у 1994−2005 роках Леонід Кучма, президент у 2005−2010 роках Віктор Ющенко та президент у 2014−2019 роках Петро Порошенко.

Зеленський мав бути присутній на Конференції з відновлення України у Гданську, але вирішив на неї не їхати. Делегацію України очолитьпрем'єр-міністр Юлія Свириденко.