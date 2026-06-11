Комітет Сенату США проголосував за виділення Україні $750 мільйонів безпекової допомоги

Комітет Сенату Сполучених Штатів з питань збройних сил у четвер, 11 червня, заявив, що проголосував за продовження надання Україні безпекової допомоги та збільшення затвердженого фінансування до $750 млн. Це стало черговою відповіддю Конгресу на скасування адміністрацією Дональда Трампа допомоги Києву в боротьбі з російським вторгненням.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Комітет, у якому більшість складають республіканці, заявив, що завершив роботу над своєю версією Закону про національну оборону (NDAA).

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Це щорічний документ, що визначає політику Пентагону, яка передбачає $750 млн для Ініціативи з надання безпекової допомоги Україні. В її межах американським компаніям виплачують кошти за постачання зброї для ЗСУ.

Величезний законопроєкт Сенату із загальним оборонним бюджетом у $1,15 трлн визначає все: від кількості кораблів, літаків та ракетних систем до підвищення зарплат військовим та протидії геополітичним загрозам.

Оголошений у четвер текст також забороняє використання коштів, затверджених NDAA, для здійснення будь-якої діяльності, що визнає суверенітет РФ над міжнародно визнаною територією України. Крім того, він доручає Пентагону надавати розвідувальну підтримку Києву з метою підтримки військових операцій для захисту або відновлення контролю над цією територією.

Reuters зауважує, що комітет Сенату оприлюднив свій законопроєкт через тиждень після того, як Палата представників ухвалила закон про надання допомоги Україні та введення нових антиросійських санкцій.

Агентство пише, що тепер, коли комітети Палати представників і Сенату схвалили свої варіанти, їх мають окремо проголосувати повні склади обох палат.

Після цього члени обох комітетів мають домовитися про компромісну версію законопроєкту, який потім має пройти через Палату представників і Сенат, перш ніж його надішлють до Білого дому, де Трамп підпише його як закон або накладе вето.

Журналісти також зазначають, що версія NDAA, запропонована комітетом Палати представників, підтримала бажання президента — проти якого виступають демократи — змінити назву Міністерства оборони на Міністерство війни.

Військова допомога від США для України — останні новини

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Зменшення обсягів військової допомоги США Україні відбулося у перший рік президентства Дональда Трампа. Після вступу на посаду в січні 2025 року він не схвалив жодного нового пакета оборонної допомоги в межах механізму Presidential Drawdown Authority (PDA), який активно використовував його попередник Джо Байден для оперативної передачі озброєнь Києву.

Натомість адміністрація Трампа зробила ставку на постачання американської зброї Україні через союзників по НАТО, використовуючи Перелік пріоритетних потреб України (PURL).

16 травня голова комітету з закордонних справ Палати представників, республіканець Браян Маст заявив, що Конгрес навряд чи схвалить новий пакет фінансової допомоги Україні. За його словами, США надаватимуть розвідувальну підтримку, але «великих пакетів не буде», оскільки «Європа має захищати власне подвір'я».

22 травня Держдеп схвалив продаж Україні обладнання, запчастин та техпідтримки для модернізації систем ППО Hawk на суму $108,1 млн. 5 травня було погоджено масштабну угоду на продаж авіабомб JDAM (Joint Direct Attack Munitions) на суму $373,6 млн, де головним підрядником виступає корпорація Boeing.

3 червня Палата представників США підтримала рішення про розгляд законопроєкту про надання військової допомоги Україні та введення нових жорстких санкцій проти Росії.