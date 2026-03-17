Ізраїль заявив про вбивство командира підрозділу Басідж, який придушував протести в Ірані

Іранці блокують вулицю під час протесту в Тегерані (ілюстративне фото) (Фото: MAHSA / Middle East Images / AFP via Getty Images)

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що внаслідок ударів по Ірану був ліквідований командир підрозділу Басідж Голамрезу Сулеймані.

У ЦАХАЛ повідомили, що Сулеймані виконував обов’язки командира підрозділу протягом останніх шести років.

Там зазначили, що він брав значну участь у жорстокому придушенні протестів в Ірані у грудні 2025 року.

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За даними ЦАХАЛу, Сулеймані був командиром із рангом Sar-tip, що відповідає званню бригадного генерала.

«Під керівництвом Сулеймані підрозділ Басідж очолював основні репресивні операції в Ірані, застосовуючи жорстоке насильство, масові арешти та силу проти мирних демонстрантів», — йдеться у повідомленні.

Басідж — іранська проурядова напіввійськова організація, що складається з молодих добровольців, яка виконує функцію «народної міліції». Організація наближена до Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). Саме її іранський режим використовує для придушення протестів у країні.

17 березня Міністерство оборони Ізраїлю також заявило про вбивство керівника служби безпеки Ірану Алі Ларіджані.

28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму. Унаслідок авіаударів було ліквідовано аятолу Алі Хаменеї.

11 березня президент США Дональд Трамп зазначав, що війна з Іраном скоро закінчиться, тому що там, за його словами, «практично не залишилося цілей для ураження».

13 березня газета The Wall Street Journal написала, що попри заклики радників припинити спецоперацію, Трамп планує продовжувати удари по Ірану і його союзниках. Тоді ж президент США заявив, що американські військові завдали «одного з найпотужніших ударів в історії Близького Сходу» по військових об'єктах на іранському острові Харг.

Трамп також стверджував, що внаслідок спецоперації Іран "повністю розгромлений". За словами американського лідера, Тегеран прагне укласти угоду, однак він на неї не погодиться.