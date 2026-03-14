На передвиборчому мітингу Орбана військовий ЗСУ, по якого Сіярто їхав у Москву, побажав Зеленському смерті

Прем'єр-міністр Угорщини Орбан на передвиборчому мітингу у Дебрецені, 14 березня 2026 року (Фото: REUTERS/Bernadett Szabo)

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запросив на свій передвиборчий мітинг у Дебрецені одного з колишніх українських військовополонених , яких Росія передала Угорщині. Про це повідомляють Bloomberg і Euronews .

Bloomberg пише, що наприкінці грудня проурядові угорські групи у Facebook почали поширювати відео, на яких українські військові, етнічні угорці, хвалять росіян, які їх утримують, і просять Орбана допомогти їх звільнити.

Реклама

Зазначається, що до лютого деякі з цих відео були опубліковані на російських урядових акаунтах, а потім їх показали на угорському державному телебаченні та на сторінках угорських військових.

У результаті міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто здійснив візит до Москви, після якого привіз двох українських полонених — один із них узяв участь у мітингу Орбана.

Euronews пише, що на запитання урядового видання Patrióta про те, що він передав би українському президенту, один із полонених відповів: «Українському президенту? Смерть». На запитання про тих, «хто не вірить у паніку війни», сказав: «Хай у кожній людині буде витримка й надія».

Центр стратегічних комунікацій повідомляв, що українських військових із Закарпаття передають із російського полону до Угорщини за умови участі в пропагандистських відео.

4 березня російський диктатор Володимир Путін заявив, що звільнить двох військовослужбовців із громадянством Угорщини та України, які воювали у лавах ЗСУ та потрапили у російський полон. Таку заяву він зробив під час зустрічі із Сіярто, який перебував у Москві з візитом.

У МЗС України заявили, що Москва і Будапешт використовують військовополонених для «політичного піару» перед виборами в Угорщині.

Там додали, що Україна не отримувала від Будапешта інформацію про конкретних осіб, яких нібито передала РФ Угорщині як військовополонених.

2 березня Сіярто викликав посла України, заявивши про триваючу «примусову мобілізацію» в країні, «жертвами» якої, за його словами, стали ще двоє чоловіків угорської національності.