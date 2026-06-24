Колишній очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто телефонував своєму російському колезі Сергію Лаврову під час бунту Євгена Пригожина та спроб вагнерівців дійти до Москви. Він висловлював хвилювання і пропонував допомогу.

Відповіне аудіо розмови опублікував угорський журналіст-розслідувач Саболч Паньї на своєму сайті.

Він зазначив, що дзвінок відбувся 24 червня 2023 року — наступного дня після того, як ватажок ПВК Вагнер Євген Пригожин публічно виступив проти російського військового керівництва.

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Він заявив, що війська РФ завдали удару по тилових таборах його найманців, і пообіцяв помститися тодішньому міністру оборони Сергію Шойгу та начальнику Генштабу Валерію Герасимову.

На той час бойовики повідомляли про захоплення кількох військових об'єктів у Ростові й казали, що збираються іти на Москву. Саме на тлі цих подій Сійярто і зателефонував Лаврову.

«Я просто хотів дізнатися, чи ви контролюєте ситуацію і чи в тебе все гаразд?» — запитав колишній міністр закордонних справ Угорщини.

Також Сійярто під час розмови цікавився, «чи вдалося зупинити їхній наступ на Москву?», чи «це фейк, що президент і прем'єр покинули Москву?» і чи «вони зараз у Воронежі та Ростові?».

Лавров натомість говорив, що ситуація перебуває повністю під контролем, армія РФ утримує позиції, а він сам «не дуже стежить за подіями».

Крім того, він порадив Сійярто не вірити всьому, що пишуть у соцмережах.

«Ну що ж, якщо тобі колись особисто щось знадобиться — просто скажи мені!» — сказав Сійярто наприкінці розмови.

На це міністр закордонних справ Росії розсміявся і знову запевнив, що йому нічого не потрібно. Після цього Лавров подякував за «турботливий» дзвінок, і вони попрощалися.

Це не перше аудіо розмови між Лавровим і Сійярто, яке публікують журналісти.

Так, 23 березня 2026 року угорський журналіст-розслідувач Саболч Паньї оприлюднив стенограму, з якої випливало, що Сійярто у 2020 році під час спілкування з Лавровим просив посприяти перемозі на виборах у Словаччині Соціал-демократичної партії, яку на той час очолював Петер Пеллегріні.

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31 березня журналісти видання VSquare оприлюднили новий запис розмови Сійярто з Лавровим. Там йшлося про те, щоб вивести із санкційного списку сестру російського олігарха Алішера Усманова. Сійярто обіцяв Лаврову посприяти в цьому.

8 квітня європейські журналісти опублікували новий аудіозапис розмови Сійярто та Лаврова. З розшифровки стало відомо, що колишній очільник угорського МЗС пропонував російському колезі переслати документи ЄС через угорське посольство в Москві. Розмова відбувалася 2 липня 2024 року — в день візиту тодішнього прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Києва.