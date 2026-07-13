«Франція має потужні технології». Зеленський провів робочу зустріч з Макроном перед засіданням Коаліції охочих

Про це голова української держави заявив на своїй сторінці в соцмережі Х.

«Як завжди, тісно координуємо позиції з Еммануелем. Продуктивна зустріч — обговорили пріоритети перед засіданням Антибалістичної коаліції та Коаліції охочих, а також двосторонню співпрацю. Відносини наших країн досягли дійсно стратегічного рівня, і багато в чому саме завдяки особистим зусиллям президента Макрона. Сьогодні я подякував Еммануелю за допомогу та підтримку протягом цих років та відзначив пана президента, справжнього друга України, орденом Свободи», — написав президент Зеленський.

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Як заявив голова української держави, у Франції є спроможності та сильні технології, які потрібні, щоб допомогти Україні.

«Ми детально говорили про ситуацію на фронті та потреби України для захисту людей від російських атак. Важливо посилювати Україну, зміцнювати наше ППО і прискорювати нашу європейську антибалістику. У Франції є саме ті спроможності та сильні технології, які потрібні, щоб допомогти. Будемо працювати над цим разом із нашими союзниками. Дякую, Франціє, дякую, Еммануелю!», — резюмував президент Зеленський.

10 липня повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський і генсек НАТО Марк Рютте візьмуть участь у засіданні Коаліції охочих, яке відбудеться 13 липня в Парижі. Під час зустрічі союзники обговорять подальшу підтримку України та гарантії безпеки на випадок досягнення перемир’я з Росією.

Засідання Коаліції охочих 13 липня — що відомо

Інфографіка: NV

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявляв на саміті НАТО в Анкарі, що зустріч Коаліції охочих 13 липня також буде присвячена боротьбі з російським «тіньовим флотом», новим військовим спроможностям України, ширшій мобілізації оборонної промисловості та поглибленню оперативної співпраці між країнами, що підтримують Київ.

11 липня Суспільне з посиланням на власні джерела у Єлисейському палаці повідомило, що на засіданні Коаліції охочих 13 липня, союзники окремо будуть обговорювати створення європейської системи захисту від балістичних ракет за участю України.

«Ми намагаємося об'єднати наш досвід, наші ноу-хау та досвід наших промислових підприємств. І я можу підтвердити, що справді буде окрема сесія на полях засідання Коаліції охочих для подальшого просування цієї роботи [створення європейської антибалістичної системи — ред.]», — сказало джерело.