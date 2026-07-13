Зеленський заявив, що наступне засідання Коаліції охочих відбудеться в Україні

Про це 13 липня в Парижі на спільній пресконференції з лідерами Франції, Великої Британії, Німеччини заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, на проведення наступної зустрічі в України погодилися учасники сьогоднішнього засідання Коаліції охочих у французькій столиці.

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«І важливо, що наступну зустріч Коаліції охочих ми домовились провести в Україні», — сказав голова української держави.

Крім того, президент Зеленський повідомив, що до зустрічі Коаліції охочих доєдналися 40 учасників. Під час неї лідери, зокрема обговорили підготовку української енергетики до зими. Президент Зеленський наголосив, що Україна розраховує на підтримку партнерів у цьому питані.

13 липня лідери Данії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Норвегії, Іспанії, Швеції та Великої Британії в Парижі погодилися створити інтегровану коаліцію антибалістичного захисту разом з Україною.

«Ми, лідери Данії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Норвегії, Іспанії, Швеції, України та Сполученого Королівства, усвідомлюючи зростаючу загрозу, яку становлять балістичні ракети, та дедалі більшу важливість оборонних спроможностей для безпеки європейського континенту, сьогодні оголошуємо про створення виключно оборонної коаліції проти балістичних ракет», — йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті Єлисейського палацу.

В документі йдеться, що ця оборона доповнить існуючі системи протиракетної оборони, включаючи суверенні європейські рішення, які вже придбані або будуть придбані в майбутньому країнами-учасницями.