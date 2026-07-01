У листопаді 2024 року тодішній кандидат у президенти США Дональд Трамп , який переміг на виборах віцепрезидентку Камалу Гарріс, під час зустрічі з Джо Байденом у Білому домі розпитував президента про російського диктатора Володимира Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

Про це говориться у книзі журналістів New York Times Меггі Габерман та Джонатана Свона Зміна режиму (Regime Change), що вийшла 23 червня, пише People.

У книзі сказано, що президент Байден намагався обговорити з Трампом важливі деталі зовнішньої політики, але тоді новообраний глава США «ще не почав зосереджуватися на деталях». Він перебивав співрозмовників, щоб розпитати про особисті якості світових лідерів та дізнатися, як справи у тих, з ким йому доводилося працювати під час першого президентського терміну, зокрема з Путіним та Сі Цзіньпіном.

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«Який він? Чи можна з ним домовлятися? Який зараз Путін? Який зараз Сі?» — питав Трамп під час тієї зустрічі в Овальному кабінеті, згідно з книгою журналістів NYT.

Водночас у книзі сказано, що Трамп на зустрічі з Байденом, якого він роками критикував, був «турботливим і ввічливим». Він «тепло запевнив Байдена, що той провів успішне президентство», і пообіцяв, що «не зробить нічого, що могло б зашкодити його синові», Гантеру Байдену. Наприкінці президентства Байден помилував свого сина, якого підозрювали в ухиленні від податків, йому загрожувало до 17 років в’язниці.

28 червня Трамп у соцмережі у Truth Social назвав книгу про себе «здебільшого вигаданою» та такою, що містить фейкову інформацію. Він назвав Меггі Габерман «третьосортною письменницею», яка «заробила першокласний дохід завдяки вашому улюбленому президенту, тобто мені».

Книга Зміна режиму: зсередини імперського президентства Дональда Трампа була продана тиражем понад 300 000 примірників за перший тиждень. Вона містить дані про перші 14 місяців другого президентства Трампа, пише AP. Видання докладно описує військові рішення Трампа, те, як він використовував повноваження Міністерства юстиції проти своїх політичних опонентів, його розмови з іншими впливовими фігурами, а також деталі рішення про перетворення Білого дому.