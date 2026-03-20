Кім Чен Ин показав танк, здатний перехоплювати «всі ракети і дрони»

20 березня, 07:53
Кім Чен Ин і його дочка Чху Йо під час військових навчань (Фото: KCNA via REUTERS)

Кім Чен Ин і його дочка Чху Йо під час військових навчань (Фото: KCNA via REUTERS)

У КНДР заявили про створення танка, який нібито може перехоплювати всі ракети і дрони. Кім Чен Ин особисто випробував нову військову техніку разом зі своєю дочкою Чху Йо.

Про це повідомляє Boomberg із посиланням на державне медіа КНДР KCNA.

Кім Чен Ин разом зі своєю донькою Кім Чху Йо провів масштабні військові навчання, під час яких було представлено новий бойовий танк. Пхеньян стверджує, що бронемашина, яку створювали сім років, оснащена унікальною системою активного захисту, «здатною перехоплювати 100%» ракет і безпілотників.

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KCNA via REUTERS
Фото: KCNA via REUTERS
KCNA via REUTERS
Фото: KCNA via REUTERS

Згідно зі сценарієм військових навчань, танки імітували прорив оборонних ліній противника, здійснюючи рейди і захоплення стратегічних позицій.

У КНДР стверджують, що новий танк створювався протягом семи років. За словами Кім Чен Ина, головним пріоритетом розробників було підвищення виживаності екіпажу і техніки в умовах сучасної війни.

KCNA via REUTERS
Фото: KCNA via REUTERS
KCNA via REUTERS
Фото: KCNA via REUTERS

Також у КНДР заявляють, що танк успішно перехопив усі випущені по ньому протитанкові ракети і дрони-камікадзе, які атакували з різних напрямків.

Також військова техніка отримала оновлені системи прицілювання, що значно розширює можливості північнокорейських військ у темний час доби.

KCNA via REUTERS
Фото: KCNA via REUTERS

Активізація модернізації північнокорейської бронетехніки відбувається на тлі заяв США про поглиблення співробітництва Пхеньяна з Москвою. Вашингтон попереджає, що Північна Корея отримує безцінний бойовий досвід у сучасній війні, аналізуючи використання безпілотників і протитанкових засобів у війні Росії проти України.

Редактор: Євгеній Василенко

Теги:   Північна Корея КНДР Кім Чен Ин

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