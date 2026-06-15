«Одне із найсвятіших місць для християн». Угорщина засудила російський удар по Києво-Печерській лаврі

Глава угорського МЗС Аніта Орбан заявила, що Будапешт "рішуче засуджує" російську атаку на Київ, внаслідок якої, зокрема, була пошкоджена Києво-Печерська лавра.

«Лавра є одним із найсвятіших місць православного християнства. Будь-які атаки на цивільну інфраструктуру, а особливо на релігійні об'єкти, є неприйнятними», — написала Орбан в Х.

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Міністерка наголосила, що внаслідок російських ударів загинули та були поранені місцеві мешканці, також значної шкоди зазнали Києво-Печерська лавра та Успенський собор, що знаходиться на її території.

Удар по Києво-Печерській лаврі у ніч проти 15 червня — головне

15 червня у Києві лунали потужні вибухи, росіяни атакували столицю дронами та ракетами. Відомо про пʼятьох загиблих та більше 20 постраждалих.

Зокрема, РФ завдала подвійного удару по стародавній пам’ятці історії та архітектури — Києво-Печерській лаврі, в Успенському соборі спалахнула пожежа. Намісник собору єпископ Авраамій згодом повідомив, що після атаки було терміново евакуйовано богослужбові предмети, стародавні ікони та інші святині - вдалося зберегти реліквії та мінімізувати загрозу для людей.

Предстоятель Православної церкви України Митрополит Епіфаній назвав російський удар по собору злочином проти людяності, історії та християнства.

Інфографіка: NV

Києво-Печерську лавру закрили для відвідувачів після масованої атаки РФ, внаслідок якої постраждала територія заповідника. Російський безпілотник влучив у вівтарну частину Успенського собору — в Стефанівський приділ. Окрім того, внаслідок повторної спроби удару пошкоджено Башту Іоанна Кушника — оборонну споруду XVII-XVIII століть, що є частиною фортифікаційного комплексу Верхньої Лаври, заявили у заповіднику.