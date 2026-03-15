Китай відновив активність своїх ВПС біля Тайваню після «незвичайної перерви»
Китай відновив активність своїх ВПС біля Тайваню (Фото: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
У неділю, 15 березня, Тайвань заявив про відновлення активності китайських ВПС навколо острова після «непоясненої перерви» у понад два тижні.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву Міністерства оборони Тайваню.
У заяві оборонного відомства за 15 березня йдеться, що за останню добу було виявлено 26 китайських військових літаків, зосереджених у Тайванській протоці. Востаннє про таку активність повідомлялося 25 лютого.
З 27 лютого Тайвань не повідомляв про китайські військові літаки аж до 7 березня. Тоді було виявлено два літаки біля південного заходу острова.
Китай поки що не давав офіційних заяв щодо цього інциденту. Однак 14 березня Управління у справах Тайваню в Китаї різко розкритикувало тайванського президента острова Лай Цінде за заяву про необхідність збільшити видатки на оборону і захистити демократію.
«Таким людям, як Лай Цінде, не слід прораховуватися; якщо вони зважаться піти на необдуманий ризик, то самі створять собі пастку», — заявив представник китайського відомства.
18 грудня 2025 року адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про пакет озброєнь для Тайваню на суму близько 11 млрд доларів, який мав посилити оборонні можливості острова.
Китай розкритикував цю угоду, а 29 грудня кілька підрозділів армії КНР почали навколо Тайваню військові навчання Місія правосуддя 2025.