Китай відновив активність своїх ВПС біля Тайваню після «незвичайної перерви»

У неділю, 15 березня, Тайвань заявив про відновлення активності китайських ВПС навколо острова після «непоясненої перерви» у понад два тижні.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву Міністерства оборони Тайваню.

У заяві оборонного відомства за 15 березня йдеться, що за останню добу було виявлено 26 китайських військових літаків, зосереджених у Тайванській протоці. Востаннє про таку активність повідомлялося 25 лютого.

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З 27 лютого Тайвань не повідомляв про китайські військові літаки аж до 7 березня. Тоді було виявлено два літаки біля південного заходу острова.

Китай поки що не давав офіційних заяв щодо цього інциденту. Однак 14 березня Управління у справах Тайваню в Китаї різко розкритикувало тайванського президента острова Лай Цінде за заяву про необхідність збільшити видатки на оборону і захистити демократію.

«Таким людям, як Лай Цінде, не слід прораховуватися; якщо вони зважаться піти на необдуманий ризик, то самі створять собі пастку», — заявив представник китайського відомства.

Інфографіка: NV

18 грудня 2025 року адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про пакет озброєнь для Тайваню на суму близько 11 млрд доларів, який мав посилити оборонні можливості острова.

Китай розкритикував цю угоду, а 29 грудня кілька підрозділів армії КНР почали навколо Тайваню військові навчання Місія правосуддя 2025.