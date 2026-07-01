Китай хоче бути присутнім у Білорусі, це може призвести до розміщення там китайських військ — експерт

1 липня, 22:09
Лідер Китаю Сі Цзіньпін та білоруський диктатор Олександр Лукашенко у Пекіні, 16 травня 2017 року (Фото: REUTERS/Wu Hong)

Лідер Китаю Сі Цзіньпін та білоруський диктатор Олександр Лукашенко у Пекіні, 16 травня 2017 року (Фото: REUTERS/Wu Hong)

Експерт зі Східної та Південно-Східної Азії та президент громадської організації Ліберально-демократична ліга України Артур Харитонов в інтерв'ю Radio NV заявив, що Китай прагне бути стратегічно присутнім в Білорусі і може розмістити там війська.

«Китай хоче мати перманентну стратегічну присутність у Білорусі. Це спосіб для Сі Цзіньпіна переважувати посилення присутності євроатлантичних демократій в Індо-Пацифіці. Я думаю, це все приведе до постійного розміщення китайських військ у Білорусі, ми маємо до цього готуватися, хай навіть воно божевільно звучить. Але три роки тому всі би звинуватили мене в божевіллі, якби я сказав, що північнокорейські війська братимуть участь у війні проти України на боці Росії. Маємо те, що маємо, реальність дуже жорстка», — заявив Харитонов в ефірі Radio NV.

Реклама

Він додав, що не можна виключати, що Китай хоче мати власний інструмент тиску на НАТО, а Білорусь, яка межує з низкою держав-членів НАТО, добре підходить на цю роль.

Читайте також:
Лукашенко їздив у Китай перевірити, куди доведеться тікати, або привіз прохання до Сі Цзіньпіна — Безсмертний
https://www.youtube.com/watch?v=FPFcGiPtgC8

Останні зустрічі Лукашенка з Путіним і Сі Цзіньпіном

26 червня білоруський диктатор Олександр Лукашенко вирушив до РФ зустрічатися з російським диктатором Володимиром Путіним у резиденції на Валдаї. Зустріч відбулася у закритому форматі і тривала близько п’яти годин.

29 червня Лукашенко зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні. Цей візит не був анонсований. Згідно з повідомленнями пропагандистів, Сі Цзіньпін заявив Лукашенку, що китайсько-білоруські відносини перебувають на «історичному піку».

Читайте також:
«Безпрецедентно, вперше за 26 років». Лукашенко зумів витримати натиск Путіна, Сі задоволений — розмова з Денисенком про Білорусь, РФ та Китай

Крім того, Сі Цзіньпін висловив думку, що Китай і Білорусь повинні «сприяти безперервному розвитку двосторонніх відносин на високому рівні» та «підтримувати стратегічну комунікацію». Пекін підтримує Білорусь у захисті національного суверенітету, незалежності та територіальної цілісності, наголосив лідер КНР.

Редактор: Анастасія Одінцова

Теги:   Китай Білорусь НАТО Радіо NV Сі Цзіньпін

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies