Експерт зі Східної та Південно-Східної Азії та президент громадської організації Ліберально-демократична ліга України Артур Харитонов в інтерв'ю Radio NV заявив, що Китай прагне бути стратегічно присутнім в Білорусі і може розмістити там війська.

«Китай хоче мати перманентну стратегічну присутність у Білорусі. Це спосіб для Сі Цзіньпіна переважувати посилення присутності євроатлантичних демократій в Індо-Пацифіці. Я думаю, це все приведе до постійного розміщення китайських військ у Білорусі, ми маємо до цього готуватися, хай навіть воно божевільно звучить. Але три роки тому всі би звинуватили мене в божевіллі, якби я сказав, що північнокорейські війська братимуть участь у війні проти України на боці Росії. Маємо те, що маємо, реальність дуже жорстка», — заявив Харитонов в ефірі Radio NV.

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Він додав, що не можна виключати, що Китай хоче мати власний інструмент тиску на НАТО, а Білорусь, яка межує з низкою держав-членів НАТО, добре підходить на цю роль.

Останні зустрічі Лукашенка з Путіним і Сі Цзіньпіном

26 червня білоруський диктатор Олександр Лукашенко вирушив до РФ зустрічатися з російським диктатором Володимиром Путіним у резиденції на Валдаї. Зустріч відбулася у закритому форматі і тривала близько п’яти годин.

29 червня Лукашенко зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні. Цей візит не був анонсований. Згідно з повідомленнями пропагандистів, Сі Цзіньпін заявив Лукашенку, що китайсько-білоруські відносини перебувають на «історичному піку».

Крім того, Сі Цзіньпін висловив думку, що Китай і Білорусь повинні «сприяти безперервному розвитку двосторонніх відносин на високому рівні» та «підтримувати стратегічну комунікацію». Пекін підтримує Білорусь у захисті національного суверенітету, незалежності та територіальної цілісності, наголосив лідер КНР.