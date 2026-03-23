Президент США Дональд Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі у південнокорейському місті Пусан, 30 жовтня 2026 року (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний спрогнозував, що скоро Китай може спробувати досягнути політичного впливу, який відповідатиме його економічній ролі у світі.

«За результатами Холодної війни вже ще одна країна — Китай — перетворилася на еталон економічної могутністі, і, очевидно, прагне отримати політичний вплив, який буде відповідати її рівню. Як вона буде досягати цього впливу — невдовзі ми побачимо, бо жодних перешкод для цього також немає», — заявив Залужний у своєму блозі для NV.

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Він додав, що ці перешкоди можуть виникнути «з огляду вже на те, як закінчиться цей процес, що називається війною».

15 березня Тайвань заявив про відновлення активності китайських ВПС навколо острова після «непоясненої перерви» у понад два тижні.

18 грудня 2025 року адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про пакет озброєнь для Тайваню на суму близько 11 млрд доларів, який мав посилити оборонні можливості острова.

Китай розкритикував цю угоду, а 29 грудня кілька підрозділів армії КНР почали навколо Тайваню військові навчання Місія правосуддя 2025.

21 лютого канал CNN повідомляв, що американська розвідка вважає, що Китай розробляє нове покоління ядерної зброї й останніми роками провів щонайменше одне таємне випробування.

4 лютого видання NYT повідомляло, що зпочатку 2023 року з 30 високопоставлених китайських генералів та адміралів свої посади зберегли лише семеро. Кампанія офіційно оголошена як антикорупційна, однак, як зазначало видання, вона також виконує політичну функцію — посилення особистої лояльності до лідера КНР.

Найгучнішим епізодом стало затримання Чжан Юся — заступника голови Центральної військової ради Китаю. Разом із ним знято з посад і начальника об'єднаного штабу Лю Чженьлі.



Як зазначало видання The Wall Street Journal, звільнення Чжан Юся та інших командувачів дає Сі Цзіньпіну більше особистого контролю над армією. За оцінкою WSJ, це може пришвидшити ухвалення рішення щодо потенційної військової операції проти Тайваню.