Китай закликав Україну та РФ якнайшвидше відновити мирні переговори

Китай закликав Росію та Україну якнайшвидше повернутися до переговорного процесу для завершення війни . Відповідну заяву заступник постпреда КНР при ООН Сунь Лей зробив під час засідання Ради Безпеки ООН.

За словами дипломата, Пекін наполягає на якнайшвидшому припиненні бойових дій та відновленні переговорів. Він також закликав сторони продемонструвати політичну волю для пошуку мирного врегулювання відповідно до принципів Статуту ООН.



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Сунь Лей наголосив, що війна дедалі більше зачіпає цивільне населення, через що страждають мирні жителі.

Останній раунд переговорів за участю України, Росії та США відбувся 17 лютого в Женеві. Згодом російська сторона заявила, що переговорний процес призупинився на тлі загострення ситуації навколо Ірану.

