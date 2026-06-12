У Китаї за звинуваченнями у шпигунстві та загрозах для нацбезпеки затримали громадянина США

Громадянина США заарештували в КНР за підозрою в загрозі нацбезпеці (Фото: REUTERS/Maxim Shemetov)

Китайські правоохоронці заарештували громадянина США, звинувативши його у шпигунстві . Про це The New York Times повідомили джерела, обізнані з обставинами затримання.

За даними джерел, Ю Мін Зін зник 3 червня у Куньміні, столиці провінції Юньнань, що межує з М’янмою.

Речник МЗС Китаю Лінь Цзянь на пресконференції в Пекіні підтвердив факт затримання. За його словами, Ю Мін Зіна заарештували за підозрою в «шпигунській діяльності, що загрожує національній безпеці Китаю». Про затримання повідомили Генеральне консульство США в Гуанчжоу.

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Зазначається, що затримання громадян США за звинуваченням у злочинах проти національної безпеки в Китаї трапляється рідко. Інцидент відбувся на тлі спроб президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна налагодити партнерські відносини між двома країнами.

Президент М’янми Мін Аун Хлайн планує п’ятиденний візит до Китаю, який розпочнеться наступного понеділка на запрошення Сі.

Ю Мін Зін є політологом і виконавчим директором групи з дослідження політики, яка раніше базувалася в Янгоні. Він проживав у США, М’янмі і Таїланді, а також писав статті для The New York Times, Foreign Policy та інших видань.

У Державному департаменті США підтвердили, що отримали інформацію про затримання громадянина США та наголосили, що докладатимуть зусиль для надання консульської допомоги, однак додаткових деталей не надали через закон про захист персональних даних.

Дружина Ю Мін Зіна не відповіла на запит про коментар. Посольство Китаю у Вашингтоні після публікації заявило, що не володіє конкретними подробицями справи.

Як додає NYT, наразі незрозуміло, чому китайські силовики заарештували Ю Мін Зіна. Колись у Юньнані проживала чимала громада вихідців з М’янми, але з початком пандемії їхня кількість значно зменшилася. Китай час від часу надавав допомогу деяким збройним угрупованням з М’янми, які діють по обидва боки кордону. Однак невідомо, чи був Ю Мін Зін причетний до досліджень або діяльності, пов’язаної з цими людьми.

За даними NYT, Мін Зін брав участь у демократичному русі в М’янмі 1988 року, а згодом здобув освіту з політології в Каліфорнійському університеті в Берклі.

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Після військового перевороту в М’янмі у 2021 році заснований ним аналітичний центр перемістив свою діяльність за кордон і продовжив дослідження політичної ситуації в країні, громадянської війни та дій військової влади.

Комуністична партія Китаю та уряд країни підтримують тісні зв’язки з військовою хунтою, який керує М’янмою. Водночас Ю Мін Зін багато писав про роль Китаю в М’янмі, зазначає видання.

За оцінками фонду Дуй Хуа, Китай утримує близько 200 громадян США за різними звинуваченнями, включно з арештами за наркозлочини та обмеженням виїзду через комерційні чи фінансові суперечки.