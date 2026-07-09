Зеленський: Китай вперше в ультимативній формі висловився проти ядерних погроз РФ

9 липня, 21:55
Пекін уперше категорично відреагував на ядерні погрози Москви (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Пекін уперше категорично відреагував на ядерні погрози Москви (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Китай уперше у жорсткій та категоричній формі відреагував на заяви з Росії щодо можливого застосування ядерної зброї.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у коментарі журналістам після саміту НАТО у Туреччині у четвер, 9 липня.

За словами глави держави, роль Пекіна у війні РФ проти України та його можливий вплив на переговорний процес обговорювалися під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Водночас подробиць цієї розмови Зеленський не навів.

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Також президент зазначив, що тему Китаю порушували під час його перемовин із європейськими лідерами. Вони повідомили, що Пекін різко відреагував на заяви, які поширювалися в російському інформаційному просторі щодо можливості використання ядерної зброї.

«Китай дуже серйозно, дуже жорстко, чітко відреагував на медіапрояви в Росії щодо тих чи інших можливостей ядерного застосування ядерної зброї.[…] І мені здається, що вперше вони дуже чітко і дуже жорстко відреагували, як сказали мені лідери в ультимативній формі, що не може бути навіть думок про застосування ядерної зброї», — сказав він.

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У середині травня російський диктатор Володимир Путін разом самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком провів спільні навчання із «бойового застосування ядерної зброї», — були використані і наземні носії, і повітряні, і підводні. Заради цього РФ навіть перевезла деякі боєприпаси до місць зберігання в Білорусі. Обидва диктатори показово дали команди «пуск».

Навчання відбувались на тлі заяв Києва про те, що Москва намагається по-справжньому втягнути Мінськ у війну проти України.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   Китай Війна Росії проти України Володимир Зеленський Ядерна зброя

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