Німеччина терміново викликала китайського посла через інформацію про навчання російських військових

Берлін вимагає термінових переговорів з китайським послом через повідомлення про те, що КНР проводить навчання для російських солдатів .

Про це заявив у п’ятницю, 3 липня, речник Міністерства закордонних справ Німеччини, передає агентство Reuters.

«Будь-що, що дає Росії можливість продовжувати свою агресивну війну проти України, також загрожує нашій безпеці. Відповідно до цього, рішуча та дедалі більша підтримка Китаєм жорстокої агресивної війни Росії безпосередньо впливає на нашу безпеку», — зазначило джерело в міністерстві закордонних справ Німеччини.

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Відповідні заяви пролунали через два дні після того, як агентство Reuters повідомило, що Китай минулого року таємно тренував російські війська за особистого схвалення міністра оборони РФ Андрія Бєлоусова. Серед іншого, навчання також безпосередньо залучало щонайменше чотирьох російських та китайських генералів.

До цього, у травні 2026 року, агентство Reuters писало, що наприкінці 2025-го близько 200 російських військових таємно пройшли підготовку на території Китаю, а частина з них згодом повернулася на війну проти України.

За словами джерел, ці навчання були передбачені двомовною угодою між РФ та КНР, підписаною в Пекіні 2 липня 2025 року російським генерал-майором Рустамом Хусаїновим та китайським старшим полковником Сунь Даюнем.

В документі йшлося, що російські військові проходитимуть підготовку на базах у Пекіні та Нанкіні, а китайські військові одночасно навчатимуться у РФ. Росіян готували у сферах дронів, радіоелектронної боротьби, армійської авіації та бронетанкової піхоти. В угоді було заборонено будь-яке висвітлення цих візитів у ЗМІ та інформування третіх сторін.

У п’ятницю, 3 липня, не вдалося отримати коментар від посольства Китаю. Однак раніше Пекін називав звинувачення необґрунтованими.

15 червня 2026 року висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що Брюссель підтвердив через власні канали, що військові навчання дійсно відбулися, і зараз оцінює їхні наслідки.