«Нехай це звучить божевільно». Нам потрібно готуватися до появи китайських військ у Білорусі — інтерв'ю з Харитоновим про взаємодію Мінська, Москви та Пекіна

Лукашенко та Сі під час зустрічі в Пекіні. Китай, 29 червня 2026 року (Фото: President of the Republic of Belarus/Handout via REUTERS)

Президент громадської організації Ліберально-демократична ліга України Артур Харитонов в інтерв’ю Radio NV розповів про наслідки зустрічі білоруського узурпатора Олександра Лукашенка з китайським лідером Сі Цзіньпіном одразу після візиту до російського диктатора Володимира Путіна.

— Виглядає так, що Лукашенко ледь не заручився особистою підтримкою з боку Китаю. Мовляв, тепер Путін не має важелів впливу на Лукашенка. На практиці так це працює?

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— Воно так давно працює. Просто дещо не так, як подається в українських медіа. Бо ми думаємо: «От, Путін тисне на Лукашенка, той їде до Пекіна просити щось у Сі Цзіньпіна». Так, наче це не є вже усталена автократична система китайського управління.