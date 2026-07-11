Китай не вірить у застосування Росією ядерної зброї - Стубб
Пекін уперше в ультимативній формі дав зрозуміти Кремлю, що застосування ядерної зброї є неприпустимим (Фото: Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS)
Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що китайська влада переконана: Росія не застосує ядерну зброю. Водночас, за його словами, ризик подальшої ескалації війни не можна ігнорувати.
Про це Стубб заявив в інтерв'ю CNBC.
Президент Фінляндії розповів, що нещодавно обговорював ядерну безпеку з міністром закордонних справ Китаю.
«Два дні тому я приймав у Фінляндії на вечері міністра закордонних справ Китаю, ми обговорювали ядерне питання. Китайці дуже категорично заявляють: ні, цього не станеться», — сказав Стубб.
Водночас він наголосив, що можливість ескалації конфлікту не слід недооцінювати.
«Дуже важливо, щоб ми змогли стримати цю ситуацію, але існує небезпека ескалації, і ми маємо ставитися до неї серйозно», — додав президент Фінляндії.
Напередодні президент України Володимир Зеленський також заявив, що під час саміту НАТО в Анкарі кілька європейських лідерів повідомили йому про жорстку позицію Китаю щодо можливого застосування Росією ядерної зброї.
За словами Зеленського, Пекін уперше в ультимативній формі дав зрозуміти Кремлю, що застосування ядерної зброї є неприпустимим.
Раніше Китай також спростовував заяви російської сторони про нібито передачу Україні ядерної зброї Францією та Великою Британією, наголошуючи, що виступає проти використання ядерної зброї за будь-яких обставин.