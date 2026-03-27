Китай переобладнав старі винищувачі на безпілотники і розмістив їх біля Тайванської протоки , щоб потенційно використати для масованих атак і перевантаження оборони острова.

Про це у п’ятницю, 27 березня, пише Reuters.

Згідно з новим звітом Інституту аерокосмічних досліджень Мітчелла, Китай розмістив на шести військових авіабазах поблизу Тайванської протоки застарілі надзвукові винищувачі, переобладнані на безпілотники для атак.

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Супутникові знімки, проаналізовані в межах проєкту China Airpower Tracker показують літаки, схожі на старі винищувачі J-6, розроблені ще в 1960-х роках. Після модернізації їх виявили на п’яти базах у провінції Фуцзянь і одній у Гуандуні.

За оцінками старшого наукового співробітника інституту Дж. Майкла Дама, китайська армія могла переобладнати понад 200 таких літаків у дрони та розмістити їх поблизу Тайваню. На його думку, ці апарати можуть бути використані на початковому етапі потенційного конфлікту.

Тайванські військові вважають, що головна мета таких дронів — виснаження систем протиповітряної оборони острова під час першої хвилі атаки, змушуючи використовувати дорогі ракети для їх перехоплення. У відповідь Тайвань планує розширювати власні системи боротьби з безпілотниками.



Хоча переобладнані J-6 не є найсучаснішими дронами Китаю, їх масове використання може бути економічно вигідним і складним для перехоплення, оскільки для їх знищення можуть знадобитися дорогі ракети, пише Reuters.

За даними експертів, понад 500 таких літаків уже могли бути перетворені на безпілотники, які також використовуються для навчання та імітації цілей.

Інфографіка: NV

18 березня представник китайського Управління у справах Тайваню Китаю Чень Біньхуа заявив, що Пекін зажадав від Тайваню погодитися на «возз'єднання» в обмін на стабільність в енергетиці.



18 грудня 2025 року адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про пакет озброєнь для Тайваню на суму близько 11 млрд доларів, який мав посилити оборонні можливості острова.

Китай розкритикував цю угоду, а 29 грудня кілька підрозділів армії КНР почали в районі Тайваню військові навчання Місія правосуддя 2025.

