«Ретельно оцінюємо наслідки». Каллас заявила, що Китай навчав російських військових вести бойові дії у війні проти України

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що Китай проводив підготовку російських військовослужбовців для участі в бойових діях проти України. Про це у вівторок, 16 червня, пише Bloomberg .

У Брюсселі це розцінюють як свідчення більшої ролі Пекіна у підтримці Москви та розглядають можливі наслідки для подальшої політики ЄС щодо Китаю.

«Ми також отримали підтверджені дані про те, що китайські військові навчали російських військовослужбовців вести бойові дії в Україні. Ми зараз ретельно оцінюємо наслідки цього», — сказала Каллас після зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Люксембурзі.

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Водночас представниця ЄС не уточнила, які саме дані були використані та не розкрила деталей цих повідомлень.

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Раніше агентство Reuters писало, що китайські військові могли таємно навчати близько 200 російських солдатів у Китаї наприкінці минулого року, після чого частина з них повернулася для участі у війні проти України.

За інформацією Reuters із посиланням на європейські розвідки та документи, навчання були зосереджені, зокрема, на використанні безпілотників. Їх організували відповідно до домовленості, яку в липні минулого року уклали представники російського та китайського військового керівництва у Пекіні, підкреслили в агентстві.

Міністерство закордонних справ Китаю поки не надало коментаря щодо нових заяв ЄС. Раніше Пекін заперечував інформацію про підготовку російських військових, називаючи такі повідомлення «спробою перекласти відповідальність за війну на Китай».

У Bloomberg наголосили, що підтримка Китаєм Росії у війні суттєво погіршила відносини Пекіна та Брюсселя після початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році. Додатковою причиною напруження стала значна торгова перевага Китаю, через яку ЄС розглядає можливість запровадження нових обмежень для зменшення дисбалансу.

Лідери ЄС планують обговорити питання промислової надмірної потужності Китаю під час зустрічі у четвер, 18 червня. Очікується, що наприкінці місяця єврокомісар із торгівлі Марош Шефчович проведе переговори у Брюсселі з міністром торгівлі Китаю Ван Веньтао.