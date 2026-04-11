Розвідка США вважає, що Китай може готувати постачання систем протиповітряної оборони Ірану , попри дію двотижневого перемир’я та офіційні заперечення Пекіна.

Про це у суботу, 11 квітня, пише CNN, посилаючись на три джерела, обізнаних із нещодавніми оцінками розвідки.

Розвіддані свідчать, що Іран може використовувати період перемир’я для поповнення свого арсеналу за підтримки іноземних партнерів. За словами двох джерел, Китай, імовірно, намагається організувати постачання через треті країни, щоб приховати походження озброєнь.

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Йдеться про переносні зенітно-ракетні комплекси (MANPADS), які становлять серйозну загрозу для літаків США і можуть бути використані у разі зриву перемир’я, додали в CNN.

У посольстві Китаю у Вашингтоні заперечили цю інформацію, заявивши, що Пекін «не постачає зброї жодній зі сторін конфлікту», а подібні твердження не відповідають дійсності. Там наголосили, що Китай послідовно виконує свої міжнародні зобов’язання і закликали США «утриматися від безпідставних звинувачень».

До цього китайські компанії вже продавали Ірану технології подвійного призначення, які допомагають розвивати озброєння та навігаційні системи, однак прямі поставки зброї стали б новим рівнем співпраці, підкреслили в CNN.

За інформацією джерел, Пекін не зацікавлений у відкритому втручанні у конфлікт, оскільки не вважає це стратегічно вигідним. Натомість Китай прагне зберегти партнерські відносини з Іраном, від якого значною мірою залежить у постачанні нафти.

Джерела видання зазначили, що такі системи ППО можуть розглядатися як оборонна, а не наступальна допомога, на відміну від підтримки Росії, яка допомагала Ірану розвідданими для ударів по американських силах на Близькому Сході.

За даними AP, китайські посадовці через посередників намагалися переконати Іран погодитися на переговори зі США та укласти перемир’я.

Президент США Дональд Трамп 8 квітня погодився призупинити бомбардування Ірану на два тижні за умови негайного відкриття Ормузької протоки. Він вказав, що США вже «досягли та перевищили всі військові цілі», а також «значно просунулися» в досягненні остаточної мирної угоди.

Згодом Верховна рада національної безпеки Ірану підтвердила угоду про двотижневе припинення вогню зі США. Ізраїль також погодився призупинити бомбардування на час переговорів.

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11 квітня делегації США та Ірану прибули до Ісламабада для «вирішальних» переговорів щодо миру. Іранську команду очолюють спікер парламенту та міністр закордонних справ, американську — віцепрезидент Джей Ді Венс.

