Валерій Романенко авіаційний експерт

Це серйозно, тому що Starlink — це основа сучасного військового зв’язку. Розумієте, і наші, і американські системи, вони зав’язані всі на Starlink.

Чому? Це система, якій вкрай витратно і вкрай важко поставити перешкоди, перервати зв’язок по Starlink, бо це величезна кількість супутників на низьких орбітах. І якщо ви поставите перешкоди одному, двом, трьом супутникам, десять інших замінять цей зв’язок.

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І до того ж це система вкрай гнучка. Вона може обмінюватися інформацією між супутниками, вона дозволяє обмінюватися інформацією між пунктами передавання інформації. Тобто використовувати не лише прямі шляхи обміну інформацією.