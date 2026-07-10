«Дуже сильний удар». Китай кооперується з РФ, щоб нейтралізувати Starlink: до чого це може призвести — авіаексперт Романенко
Лідер КНР Сі Цзіньпін та російський диктатор Володимир Путін (Фото: REUTERS/Maxim Shemetov)
Авіаексперт Валерій Романенко в ефірі Radio NV розповів про плани РФ та Китаю знищити Starlink.
Валерій Романенко
Це серйозно, тому що Starlink — це основа сучасного військового зв’язку. Розумієте, і наші, і американські системи, вони зав’язані всі на Starlink.
Чому? Це система, якій вкрай витратно і вкрай важко поставити перешкоди, перервати зв’язок по Starlink, бо це величезна кількість супутників на низьких орбітах. І якщо ви поставите перешкоди одному, двом, трьом супутникам, десять інших замінять цей зв’язок.
І до того ж це система вкрай гнучка. Вона може обмінюватися інформацією між супутниками, вона дозволяє обмінюватися інформацією між пунктами передавання інформації. Тобто використовувати не лише прямі шляхи обміну інформацією.