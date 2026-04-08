Укласти перемир’я зі США Іран підштовхували китайські посадовці — AP

Китайські посадовці намагалися вплинути на Іран , щоб той погодився на переговори і припинення вогню зі США.

Про це у середу, 8 квітня, повідомили в Associated Press, посилаючись на двох посадовців на умовах анонімності.

За їхніми словами, китайські представники підтримували зв’язок з іранськими чиновниками й заохочували Тегеран шукати можливість домовитися про припинення бойових дій у процесі переговорів.

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Пекін переважно діяв через посередників, зокрема Пакистан, Туреччину та Єгипет, намагаючись використати свій вплив, повідомив один із чиновників.

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Міністерство закордонних справ Китаю наразі не надало відповіді на запит щодо коментаря.

Раніше у вівторок, 7 квітня, речниця китайського МЗС Мао Нін заявила, що всі сторони мають «проявити щирість» і якнайшвидше «завершити війну, яка взагалі не повинна була розпочатися». Вона додала, що Китай глибоко стурбований впливом конфлікту на світову економіку та енергетичну безпеку.

Водночас президент США Дональд Трамп також висловив думку, що Китай міг допомогти переконати Іран погодитися на переговори щодо перемир’я, пише CNN. Під час телефонної розмови він відповів «я чув, що так» на запитання, чи був Пекін причетний до цього процесу.

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У китайському посольстві у Вашингтоні, коментуючи ці повідомлення, зазначили, що з початку конфлікту Китай працює над тим, щоб «сприяти припиненню вогню та завершенню протистояння».

«Китай вітає всі зусилля, що сприяють миру. Ми сподіваємось, що зацікавлені сторони скористаються цією можливістю, подолають розбіжності через діалог і якнайшвидше завершать конфлікт», — заявив речник посольства Лю Пен’юй в коментарі CNN.

У ніч проти 8 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що погодився призупинити бомбардування Ірану на два тижні за умови негайного відкриття Ормузької протоки. Він підкреслив, що домовленість передбачає двостороннє припинення вогню.

Згодом Верховна рада національної безпеки Ірану підтвердила угоду про двотижневе припинення вогню зі США. У заяві йдеться, що угоду про припинення вогню укладено за згодою нового верховного лідера Ірану аятоли Моджтаби Хаменеї.

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Телеканал CNN із посиланням на високопоставленого представника Білого дому повідомив, що Ізраїль також погодився призупинити бомбардування на час переговорів.

