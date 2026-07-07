«Шанси є». Буданов допустив завершення активної фази війни до кінця року та попередив про «максималізацію ескалації»

Щоб вийти з ескалації, зазвичай потрібно її максималізації, зазначив голова ОП Кирило Буданов (Фото: Кирило Буданов / Telegram)

Активна фаза війни Росії проти України може завершитись вже до кінця року, проте наразі слід очікувати подальшої ескалації.

Такий прогноз озвучив голова Офісу президента України Кирило Буданов в інтерв'ю РБК-Україна.

Відповідаючи на запитання, чи можливе у цьому році завершення активної фази війни, Буданов зазначив, що «шанси є».

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«Шанси є, і весною був дуже гарний темп перемовин. Зараз ми всі пішли в ескалацію, це всі розуміють. Для того, щоб вийти з ескалації, зазвичай потрібна максималізація ескалації», — сказав Буданов.

Тобто, пояснив керівник ОП, «ескалація зараз, деескалація і далі продовження діалогу».

«Якщо сторони в цьому зацікавлені», — додав Кирило Буданов.

На уточнювальне запитання, чи стане Росія зацікавлена в якийсь момент, Буданов відповів ствердно: «Я думаю, що в певний час — так».

Буданов зазначив, що це вікно можливостей пов’язане в тому числі й з американськими виборами в листопаді, але є не найголовнішим, хоча і досить вагомим фактором.

Кажучи про можливий тиск від союзників щодо завершення війни, очільник ОП підкреслив, що його немає.

«Я не відчуваю, я не бачу тиску на нас», — вказав Кирило Буданов.

19 червня президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що переговорний процес щодо завершення війни Росії проти України буде відновлений.

4 липня український лідер після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом заявив, що «є реальна перспектива завершити цю війну». Він також підкреслив, що вирішальне значення матиме рішучість Америки.

6 липня Трамп оголосив про проведення успішних переговорів щодо припинення російсько-української війни та висловив сподівання детально обговорити це питання під час саміту НАТО в Анкарі.