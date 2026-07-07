«Три плюс два». Буданов розповів про умови Росії для завершення війни та що криється за «духом Анкориджа»

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі на Алясці, 15 серпня 2025 року (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Під терміном «дух Анкориджа» Москва розуміє сценарій завершення розв’язаної проти України війни, при якому визнається суверенітет РФ над Кримом, Донецькою і Луганською областями, а також окупованими частинами Херсонської і Запорізької областей.

Про це повідомив керівник Офісу президента (ОП) України Кирило Буданов в інтерв'ю РБК-Україна, опублікованому у вівторок, 7 липня.

Він зазначив, що «чудово розуміє» до якого «духу Анкориджа» апелює країна-агресорка.

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«Це інтерпретація того, що сталося там на Алясці. І в кожної сторони вона своя. Росіяни вірять в те, що вони зазвичай називають «3 плюс 2», — заявив Буданов.

На уточнювальне запитання, що мається на увазі, Буданов пояснив, що три — це Крим, Донецька та Луганська області, а два — це частини Херсонської, Запорізької області, які зараз окуповані.

«Тобто завершення війни на таких умовах, визнання всіма повного суверенітету Російської Федерації на цій території. Оце є „дух Анкориджа“. Такий сенс росіяни вкладають в цей термін. І багато інших кроків, але в тому, що стосується України — йдеться саме про це», — повідомив керівник ОП.

На запитання, чи каже про так званий «дух Анкориджа» США, Буданов наголосив на важливості позиції України.

«Я думаю, що все ж таки в цій розмові нас більше з вами цікавить, що ми про це думаємо. Це перш за все. Всі розуміють, що це для нас неприйнятно», — заявив Кирило Буданов.

Він також акцентував, що ніяких територіальних компромісів зі сторони України не буде.

«Територіальні компроміси в принципі неможливі. Взагалі без жодних варіантів», — підкреслив голова Офісу президента.

Після саміту президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна в Анкориджі на Алясці 15 серпня Москва часто заявляла про так званий «дух Анкориджа». Цією фразою РФ коротко позначала уявлення про те, що тоді Трамп нібито підтримав головну вимогу Кремля щодо відмови України від усього Донбасу, включаючи неокуповані території, в обмін на замороження лінії фронту на решті ділянок, писало агентство Reuters.

Натомість США ніколи не підтверджували жодних домовленостей за підсумками саміту, про них не оголошувалося публічно. Утім, тепер російські чиновники почали звинувачувати США в порушенні таких «домовленостей», звертало увагу агентство 23 червня 2026 року.

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25 червня держсекретар США Марко Рубіо заявив, що «на Алясці не було жодної угоди», а тільки пропозиція.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров відреагував на ці слова з докором.

28 червня російський диктатор Путін визнав, що «в Анкориджі дійсно не було жодних домовленостей», і стверджував, що «компроміси, які обговорювалися, якраз і були тими пропозиціями, які були висунуті американською стороною до нас».