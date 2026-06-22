Підтримка України і години вмовлянь Трампа. Два роки Кіра Стармера на посаді прем'єра Британії у найяскравіших фото

Володимир Зеленський, Кір Стармер, Фрідріх Мерц та Еммануель Макрон під час зустрічі 18 грудня 2025 на Даунінг-стріт (Фото: REUTERS)

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер 22 червня оголосив, що йде у відставку з посади очільника Лейбористської партії. На посаді премʼєра Стармера замінить новий очільник лейбористів після обрання.

Основна причина, з якою британські політологи з числа співрозмовників NV повʼязували катастрофічне падіння рейтингів лейбористів, доволі очевидна — економіка. Експерти констатували, що рівень життя в країні за час правління Стармера неухильно знизився.

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Економічні невдачі Стармера послідовно призвели й до його політичних поразок. Особливо болючим для лейбористів став програш на місцевих виборах в парламенти Англії, Шотландії та Уельса 7−8 травня. Тоді партія втратила до 1,2 тис. мандатів із загальних 5 тис. Натомість ці виборчі перегони стали успішними для ультраправих популістів Reform UK під керівництвом Найджела Фараджа — загальна кількість їхніх депутатів перевищила 1,4 тис.

Попри свої політичні невдачі на батьківщині, Стармер здобув популярність в Україні за непохитну підтримку і військову допомогу. З моменту, коли 5 липня 2024 року Стармер оселився в офіційній резиденції британських премʼєр-міністрів на Даунінг-стріт, 10, він показав себе як непохитного союзника України. Лише торік його уряд направив до Києва рекордні $5,4 млрд, що стало найвищим річним показником за весь період повномасштабної війни.

«Багатьом лідерам можуть знадобитися роки, щоб стати тим державним діячем, яким ви стали лише за два роки. Безпека Європи та України стала міцнішою завдяки вам. Дякую, дорогий Кіре», — написала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

NV зібрав найяскравіші світлини Стармера за два роки на посаді премʼєра Британії.

Кір Стармер після перемоги на виборах, Лондон, 5 липня, 2024 року / Фото: REUTERS/Suzanne Plunkett

Президент України Володимир Зеленський став першим іноземним гостем тоді ще новообраного премʼєра Кіра Стармера у липні 2024 року.

Перша зустріч Зеленського і Стармера на посаді премʼєра / Фото: REUTERS/Toby Melville

Зеленський та Стармер підписали Декларацію про поглиблення співробітництва між Україною та Великою Британією у сфері безпеки та оборонної промисловості, 16 січня 2025 року / Фото: Офіс президента

Перший візит Стармера до Києва, 16 січня, 2025 рік / Фото: REUTERS

Перша зустріч Стармера із президентом США Дональдом Трампом, 27 лютого, 2025 року / Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Стармер передав Трампу запрошення від короля Чарльза відвідати Британію, 27 лютого 2025 року / Фото: Reuters

Володимир Зеленський і Кір Стармер зустрілися з військовими, які проходять навчання за програмою Interflex у Великій Британії, 23 червня, 2025 року / Фото: Офіс президента

Стармер і Трамп під час візиту останнього до Британії, 18 вересня, 2025 рік / Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Візит Володимира Зеленського до Великої Британії 8 грудня, 2025 року / Фото: Офіс президента

У Лондоні лідери України, Великої Британії, Франції та Німеччини обговорили дипломатичну роботу з американською стороною та подальшу оборонну підтримку України, 8 грудня, 2025 року / Фото: Офіс президента

Активісти організації Oxfam у масках із пап'є-маше, що зображали європейських лідерів, взяли участь у акції протесту проти саміту G7 у Франції / Фото: REUTERS/Christian Hartmann

Робочий візит Володимира Зеленського до Великої Британії, 17 березня, 2026 року / Фото: Офіс президента

Стармер відвідав дитячий садок, щоб оголосити про низку заходів на підтримку батьків і сімей у покритті витрат на догляд за дітьми, 26 травня, 2026 року / Фото: Gareth Fuller/Pool via REUTERS

Стармер відвідав будівельний майданчик проєкту York Central, Велика Британія, 4 червня 2026 / Фото: James Glossop/Pool via REUTERS

Лідери України, Британії, Франції та Німеччини, Лондон, 7 червня 2026 року / Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Лідери Великої сімки та Володимир Зеленський на саміті G7, 16 червня, 2026 / Фото: Thibault Camus/Pool via REUTERS