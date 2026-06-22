Підтримка України і години вмовлянь Трампа. Два роки Кіра Стармера на посаді прем'єра Британії у найяскравіших фото
Володимир Зеленський, Кір Стармер, Фрідріх Мерц та Еммануель Макрон під час зустрічі 18 грудня 2025 на Даунінг-стріт (Фото: REUTERS)
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер 22 червня оголосив, що йде у відставку з посади очільника Лейбористської партії. На посаді премʼєра Стармера замінить новий очільник лейбористів після обрання.
Основна причина, з якою британські політологи з числа співрозмовників NV повʼязували катастрофічне падіння рейтингів лейбористів, доволі очевидна — економіка. Експерти констатували, що рівень життя в країні за час правління Стармера неухильно знизився.
Економічні невдачі Стармера послідовно призвели й до його політичних поразок. Особливо болючим для лейбористів став програш на місцевих виборах в парламенти Англії, Шотландії та Уельса 7−8 травня. Тоді партія втратила до 1,2 тис. мандатів із загальних 5 тис. Натомість ці виборчі перегони стали успішними для ультраправих популістів Reform UK під керівництвом Найджела Фараджа — загальна кількість їхніх депутатів перевищила 1,4 тис.
Попри свої політичні невдачі на батьківщині, Стармер здобув популярність в Україні за непохитну підтримку і військову допомогу. З моменту, коли 5 липня 2024 року Стармер оселився в офіційній резиденції британських премʼєр-міністрів на Даунінг-стріт, 10, він показав себе як непохитного союзника України. Лише торік його уряд направив до Києва рекордні $5,4 млрд, що стало найвищим річним показником за весь період повномасштабної війни.
«Багатьом лідерам можуть знадобитися роки, щоб стати тим державним діячем, яким ви стали лише за два роки. Безпека Європи та України стала міцнішою завдяки вам. Дякую, дорогий Кіре», — написала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
NV зібрав найяскравіші світлини Стармера за два роки на посаді премʼєра Британії.
Президент України Володимир Зеленський став першим іноземним гостем тоді ще новообраного премʼєра Кіра Стармера у липні 2024 року.