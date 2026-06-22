Відставка Стармера: The Guardian порахувала успіхи та невдачі британського прем'єра за два роки при владі

Кір Стармер, який у понеділок, 22 червня, оголосив про відставку з посади очільника британського уряду, після перемоги на виборах 2024 року позиціонував себе як лідера «стабільності та поміркованості». Проте тепер Британія матиме вже шостого прем'єра за сім років.

Про це написала The Guardian і зазначила, що відставці Стармера передували нещодавні «катастрофічні» результати місцевих виборів.

Газета перелічила успіхі та невдачі Кіра Стармера майже за два роки на прем'єрській посаді (він очолив уряд у липні 2024-го).

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Як зазначило видання, один з найбільших успіхів уряду Стармера лишився «майже непоміченим» і стосувався підвищення заробітної плати на 4,1%. Національний прожитковий мінімум був збільшений з 12,21 до 12,71 фунтів стерлінгів на годину для осіб старше 21 року, і таким чином заробіток близько 2,4 млн працівників підвищився на 900 фунтів стерлінгів на рік.

Також The Guardian згадала про те, що у травні 2025 року Велика Британія уклала торговельну угоду зі США, яку Стармер називав «проривною». Ця угода скоротила деякі тарифи на автомобілі, алюміній і сталь і зберегла тисячі британських робочих місць. Проте останніми місяцями вона виглядала доволі хиткою, оскільки відносини Стармера з президентом США Дональдом Трампом різко погіршилися — зокрема через те, що Велика Британія не підтримала спільну операцію Штатів та Ізраїлю проти Ірану.

Щодо України, то Кір Стармер «був непохитним» і скористався самітом Європейського політичного співтовариства у Єревані у травні 2026-го, щоб розпочати переговори щодо участі в програмі кредитування ЄС на відновлення України на 78 млрд фунтів стерлінгів.

Серед успіхів називають і міграційну політику уряду Стармера: за останні 12 місяців, за даними BBC, чиста міграція у Великій Британії скоротилася на 48%, кількість заяв на притулок — на 12%, а кількість прибуття човнів з мігрантами — на 41%.

Провалом уряду Стармера The Guardian назвала політику соціального забезпечення. Одним із перших рішень Рейчел Рівз, канцлерки скарбниці в його уряді, було скорочення зимової допомоги на пальне у 2024 році.

Кіру Стармеру закидають і різкі розвороти його політики. Таке стається з будь-яким головою уряду, але на початку 2026-го Стармер здобув репутацію майстра, іронізує видання. Наприклад, він обіцяв відновити фінансування глобальної допомоги до 0,7% валового національного доходу, «щойно дозволять фінансові обставини», але натомість ще більше скоротив цю допомогу, щоб підвищити витрати на оборону.

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Політичним провалом називають справу Пітера Мандельсона — експосла Великої Британії у США. У березні 2026 року було оприлюднено перше фото, на якому Мандельсон сидить поруч із засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном і позбавленим титулів Ендрю Маунтбеттен-Віндзором. Стармер звільнив Пітера Мандельсона з дипломатичної посади у вересні 2025-го, проте The Guardian назвало справу Мандельсона «струпом, який не загоюється». Як зауважило видання, саме призначення могло бути грубим порушенням — адже Пітер Мандельсон отримував конфіденційні брифінги з питань безпеки щодо роботи МЗС та вів переговори з головою розвідки MI6 ще до завершення належної процедури перевірки.