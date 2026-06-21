«Жахливо провалив найважливіші питання»: Трамп передрік відставку Стармера

21 червня, 19:20
Кір Стармер може вже наступного тижня оголосити про намір піти з прем'єрської посади (Фото: Jonathan Brady/Pool via REUTERS)

Кір Стармер може вже наступного тижня оголосити про намір піти з прем'єрської посади (Фото: Jonathan Brady/Pool via REUTERS)

Президент США Дональд Трамп заявив, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер втратить посаду. 

Про це Трамп написав у власній соцмережі Truth Social у неділю, 21 червня.

Truth Social /скриншот
Фото: Truth Social /скриншот

Дональд Трамп вважає, шо Стармер «жахливо провалив найважливіші питання» — зокрема він назвав такими провалами політику Стармера щодо імміграції та енергетики.

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Президент США також висловився за ідею «Відкритої нафти Північного моря». Трамп вимагає збільшити видобуток нафти в Північному морі для зниження світових цін на енергоносії і у квітні цього року критикував Велику Британію за відмову збільшувати такий видобуток. Як зазначав канал CNBS, Дональд Трамп тоді повернувся до свого гасла «Бури, крихітко, бури» (Drill, baby, drill).

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Також у квітні видання The Guardian повідомляло, що відносини між президентом США Дональдом Трампом і прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером вочевидь зіпсувалися остаточно. Такого висновку джерела видання дійшли після виступу Трампа під час великоднього заходу в Білому домі, коли він публічно передражнив британського прем'єра і вдався до зневажливих коментарів щодо Великої Британії як союзника США.

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Щодо відставки Кіра Стармера, то раніше британська газета The Observer писала, що він може вже 22 червня оголосити про свій намір залишити посаду очільника британського уряду.

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   Кір Стармер Дональд Трамп США Велика Британія

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