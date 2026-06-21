«Жахливо провалив найважливіші питання»: Трамп передрік відставку Стармера

Кір Стармер може вже наступного тижня оголосити про намір піти з прем'єрської посади (Фото: Jonathan Brady/Pool via REUTERS)

Про це Трамп написав у власній соцмережі Truth Social у неділю, 21 червня.

Фото: Truth Social /скриншот

Дональд Трамп вважає, шо Стармер «жахливо провалив найважливіші питання» — зокрема він назвав такими провалами політику Стармера щодо імміграції та енергетики.

Реклама

Президент США також висловився за ідею «Відкритої нафти Північного моря». Трамп вимагає збільшити видобуток нафти в Північному морі для зниження світових цін на енергоносії і у квітні цього року критикував Велику Британію за відмову збільшувати такий видобуток. Як зазначав канал CNBS, Дональд Трамп тоді повернувся до свого гасла «Бури, крихітко, бури» (Drill, baby, drill).

Також у квітні видання The Guardian повідомляло, що відносини між президентом США Дональдом Трампом і прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером вочевидь зіпсувалися остаточно. Такого висновку джерела видання дійшли після виступу Трампа під час великоднього заходу в Білому домі, коли він публічно передражнив британського прем'єра і вдався до зневажливих коментарів щодо Великої Британії як союзника США.

Щодо відставки Кіра Стармера, то раніше британська газета The Observer писала, що він може вже 22 червня оголосити про свій намір залишити посаду очільника британського уряду.