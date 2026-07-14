Найвища нагорода Франції. Макрон нагородив Стармера Орденом Почесного легіону за підтримку України у війні

Як пише Reuters, Кір Стармер отримав Орденом Почесного легіону від Еммануеля Макрона 13 липня — після своєї останньої участі в черговому засіданні Коаліції охочих у Парижі (Фото: Anna Moneymaker/Pool via REUTERS)

Президент Франції Еммануель Макрон нагородив британського прем'єр-міністра Кіра Стармера найвищою нагородою країни (Орденом Почесного легіону) за його внесок у зміцнення безпеки Європи після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році.

Про це 14 липня повідомляє агентство Reuters.

«Стармер, який має піти у відставку 20 липня після втрати довіри з боку своєї Лейбористської партії, тісно співпрацював із Макроном під час війни в Україні, зокрема брав участь у створенні Коаліції охочих — групи країн, що підтримують Україну», — пише агентство.

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Як пише Reuters, Стармер отримав нагороду 13 липня — після своєї останньої участі в черговому засіданні Коаліції охочих у Парижі.

«Пане прем'єр-міністре, дорогий Кіре, я хотів би ще раз висловити свою вдячність і вдячність французького народу — звісно, за роки вашої роботи на посаді прем'єр-міністра. Але мушу сказати, що, окрім цього, я вдячний Вам за Ваше особисте лідерство та відданість — безумовно, інтересам вашої країни, а також безпеці нашої Європи, України та двостороннім відносинам, а також за вашу порядність», — наводять слова Макрона представники канцелярії британського прем'єра.

Крім того, 14 липня Стармер узяв участь у святкуванні Дня взяття Бастилії у Франції — причому британські війська вперше за понад 20 років долучилися до своїх французьких колег у масштабному військовому параді.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер 22 червня оголосив, що йде у відставку з посади лідера Лейбористської партії. На посаді прем'єра Стармера замінить новий лідер лейбористів після його обрання.

Основна причина, з якою британські політологи — співрозмовники NV — пов’язували катастрофічне падіння рейтингів лейбористів, є досить очевидною: економіка. Експерти констатували, що рівень життя в країні за часів урядування Стармера неухильно знижувався.

Економічні невдачі Стармера закономірно призвели й до його політичних поразок. Особливо болючою для лейбористів стала поразка на місцевих виборах до парламентів Англії, Шотландії та Уельсу 7–8 травня. Тоді партія втратила до 1,2 тис. мандатів із загальної кількості у 5 тис. Натомість ці вибори виявилися успішними для ультраправих популістів із партії Reform UK під керівництвом Найджела Фараджа — загальна кількість їхніх депутатів перевищила 1,4 тис.

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Попри політичні невдачі на батьківщині, Стармер здобув популярність в Україні завдяки своїй непохитній підтримці та військовій допомозі. Відтоді, як 5 липня 2024 року Стармер оселився в офіційній резиденції британських прем’єр-міністрів на Даунінг-стріт, 10, він зарекомендував себе як непохитний союзник України. Лише минулого року його уряд спрямував до Києва рекордні 5,4 млрд доларів, що стало найвищим річним показником за весь період повномасштабної війни.