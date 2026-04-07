Про це повідомляє Reuters.

Національна розвідслужба заявила законодавцям, що її оцінка ґрунтується не на непрямих доказах, а на тому, що вона назвала «достовірною розвідувальною інформацією».

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У розвідці повідомили, що фото доньки глави КНДР за кермом танка мало на меті підкреслити її передбачувані військові здібності та розвіяти сумніви у спадкоємиці жіночої статі.

Фото: KCNA via REUTERS

У березні KCNA опублікувало фотографії Кім Чен Ина і його доньки Кім Джу Е за кермом нового танка. Це сталося після того, як раніше були показані знімки, на яких вона стріляє з гвинтівки на стрільбищі і використовує пістолет.

Депутат від правлячої південнокорейської Демократичної партії Пак Сон Вон заявила, що такі кадри покликані віддати данину поваги публічним виступам Кім Чен Ина в армії на початку 2010-х років, коли його готували до того, щоб він змінив свого батька на посаді президента.

Також законодавці, пославшись на дані Національної розвідслужби, кажуть, що неодноразова присутність Чу Е на заходах, пов’язаних з обороною, спрямована на те, щоб розвіяти сумніви з приводу можливої жінки-наступниці та прискорити формування версії про спадкоємність.

Раніше чиновники говорили, що, на думку розвідки, дедалі помітніша роль доньки Кім Чен Ина свідчить про те, що до неї вже ставляться як до де-факто другої за значимістю фігури в керівництві Північної Кореї.