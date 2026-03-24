Кім Чен Ин заявив про «незворотність» ядерного статусу КНДР і назвав Південну Корею «найбільш ворожою» країною

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин заявив, що його країна постійно посилюватиме свої ядерні сили та розглядатиме Південну Корею як найбільш ворожу державу.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на північнокорейські державні ЗМІ.

Під час виступу перед парламентом КНДР Кім заявив, що статус Північної Кореї як держави, що володіє ядерною зброєю, є незворотним, а розширення «ядерного стримування в цілях самооборони» є необхідним для національної безпеки, регіональної стабільності та економічного розвитку.

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Він також відкинув можливість ядерного роззброєння в обмін на економічні вигоди чи гарантії безпеки, заявивши, що Північна Корея вже довела, що збереження ядерних сил при одночасному розвитку є правильним стратегічним вибором.

Кім звинуватив США та їхніх союзників у дестабілізації регіону шляхом розгортання стратегічних ядерних сил поблизу Корейського півострова, але зазначив, що Північна Корея більше не вважає себе країною, яка перебуває під загрозою, і має силу, щоб у разі потреби загрожувати іншим.

Північнокорейський диктатор також заявив, що Південна Корея була «визнана найбільш ворожою державою», і попередив Сеул, що будь-яка спроба порушити суверенітет КНДР зустріне «безжалісну реакцію без вагань та стриманості».

23 березня Кім Чен Ина переобрали на посаду голови Держради КНДР — вищого керівника країни. Рішення було ухвалено під час першого засідання парламенту КНДР, яке відбулося в Пхеньяні 22 березня. Парламент зазвичай збирається після правлячого з'їзду Трудової партії, щоб перетворити партійні рішення на закони.