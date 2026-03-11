«Як Лернейська гідра». Чому загибель командирів не зупиняє діяльність КВІР і як в Ірані знаходять заміну топгенералам

Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов — про те, як Ірану вдається швидко готувати високопоставлених генералів для Корпусу вартових Ісламської революції на заміну вже ліквідованим.

Очільник Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) має щонайменше чотирьох заступників — і кожен з них здатен керувати апаратом усієї структури. Це забезпечує безперевність роботи елітного воєнізованого підрозділу. Про це NV розповів Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень.

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За словами сходознавця, Тегеран зробив висновки після 12-денного збройного протистояння з Ізраїлем у ​​червні 2025 року. Тоді військові ЦАХАЛ ліквідували авіаударом командира КВІР Хоссейна Саламі та кількох високопоставлених генералів.

Після цього тодішній верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї, який також загине вже в лютому цього року внаслідок ударів американо-ізраїльської коаліції, призначив замість Саламі бригадного генерала Мохаммеда Пакпура, давнього керівника сухопутних військ Корпусу.

Втім, безперервну роботу апарату КВІР забезпечує ціла гвардія офіцерів. «У разі загибелі керівника його обовʼязки швидко переймає вельми компетентний заступник», — розповідає Данилов.

Через цю особливість управління структурою західні оглядачі порівнюють керівництво Корпусу вартових із Лернейської гідрою — багатоголовим чудовиськом із давньогрецької міфології.

Чергова військова кампанія американської та ізраїльської армій в Ірані активно розпочалась 28 лютого цього року. Саме у цей день були ліквідовані Хаменеї, Пакпур, міністр оборони Азіз Насірзаде та начальник генштабу Абдул Рахім Мусаві. Ексочільник Міністерства оборони Ірану Ахмад Вахіді очолив КВІР вже 1 березня.

На думку дослідника Близького Сходу Ніла Макфаркуара, якщо протистояння у регіоні розтягнеться на роки, лідери КВІР завжди будуть пріоритетними цілями для бомб і ракет. Водночас військова стратегія Тегерану, розроблена під час ірано-іракської війни, спрямована на тотальне виснаження противника.

«Саме цей план, схоже, реалізується зараз», — резюмує аналітик.