Арбітраж ООН підтвердив права України на Азовське море та Керченську протоку, РФ вже намагається перекрутити рішення

Арбітраж ООН визнав порушення з боку Росії під час зведення так званого Кримського мосту (Фото: REUTERS/Stringer)

Про це повідомило МЗС України у понеділок, 15 червня.

Рішення було винесено 22 квітня 2026 року і ним Арбітражний трибунал не підтвердив претензії Росії на Азовське море і Керченську протоку. Москва вимагала визнати їх так званим російським озером, проте суд підтвердив їхній статус як внутрішніх вод двох держав — а саме України та РФ.

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Як наголосили в українському МЗС, окремо Арбітражний трибунал встановив, що Росія порушила свої зобов’язання за Конвенцією ООН з морського права, коли не провела належної оцінки впливу на навколишнє середовище під час будівництва так званого Керченського мосту.

«Рішення Арбітражного трибуналу є черговим підтвердженням того, що Російська Федерація системно зневажає норми міжнародного права, а її спроби нав’язати світові наслідки злочинної агресії як „нову реальність“ не мають і не матимуть міжнародно-правового визнання», — підсумували в МЗС.

Тим часом російське зовнішньополітичне відомство теж випустило заяву, в якій йдеться про нібито перемогу РФ у міжнародному арбітражі. Там стверджують, шо єдиний пункт, в якому вимоги України були задоволені —це якраз визнання порушень під час зведення мосту в окупованому Криму.

Справа щодо прав України як прибережної держави була ініційована Києвом 4 вересня 2016 року, нагадали в українському МЗС. Там йшлося про порушення РФ зобов’язань за Конвенцією ООН з морського права у прилеглих до узбережжя Криму акваторіях Чорного та Азовського морів і Керченської протоки з 2014 року.