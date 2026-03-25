«Жорсткий хлопець». Келлог заявив, що Зеленський багато в чому схожий на Трампа

Колишній спецпосланець США з питань України генерал Кіт Келлог порівняв президента Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом та зазначив, що вони дуже схожі.

«Зеленський — жорсткий хлопець. Він дуже схожий на президента Трампа. Він дуже прямий. Він дуже жорсткий — не за статурою, а за своїм характером, манерою поведінки та способом спілкування», — сказав Келлог в етері телеканалу Newsmax у середу, 25 березня.

Реклама

Він також висловив своє захоплення українцями, які стримують агресію РФ, та наголосив, що Путін не виграє війну проти України. Зокрема Келлог зазначив, що на російського диктатора необхідно чинити тиск, аби примусити його до миру.

«Я був в Україні, я бачив людей. Я знаю, що вони роблять. Я був на лінії фронту. Я знаю, що там відбувається. І я дуже поважаю українців, те, що вони зробили за останні чотири з гаком роки, — це вражає. Вони фактично зупинили російську військову машину. І за це їм треба віддати належне. І я думаю, що з часом Путін просто має усвідомити, що він не може виграти цю війну. Він не виграє війну. Він не збирається вигравати війну», — сказав Келлог.

Раніше Келлог в інтерв'ю японському телеканалу NHK зазначав, що припинення вогню в Україні стане можливим після того, як Путін визнає неспроможність Росії виграти війну.

19 березня прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявляв, що тристоронні переговори РФ з Україною та США наразі призупинено. За словами Пєскова, Росія «продовжить роботу» в межах обміну військовополоненими та тілами загиблих.

Тоді ж Володимир Зеленський під час звернення до учасників засідання Європейської ради повідомив, що останні кілька днів Україна отримувала сигнали від американської сторони про можливе поновлення переговорів з Росією найближчим часом.

10 березня український президент повідомив, що нові тристоронні переговори мали відбутися в Туреччині, але США запропонували перенести зустріч на тиждень через війну на Близькому Сході. Згодом Зеленський розповів, що Штати пропонують зустріч в Америці, але росіяни відмовилися.