Депутати польського міста Кельце вимагають, щоб Вінниця змінила назву вулиці Степана Бандери
Вулиця Степана Бандери у Вінниці (Фото: Posterrr via Wikipedia)
Фракція партії Право і справедливість у міській раді польського міста Кельце подала резолюцію на ім’я голови ради Мацея Якубчика із закликом до мера Вінниці змінити назву вулиці Степана Бандери в місті. Про це пише Telewizja Świętokrzyska.
Депутати сподіваються, що під час сесії документ підтримають і підпишуть усі члени міської ради. У тексті резолюції зазначається, що міська рада Кельце звертається до мера міста Вінниця та міської ради Вінниці з офіційним закликом змінити ім'я вулиці, названої на честь Степана Бандери з 2022 року.
Напередодні Вінниця відкликала запит на отримання 15 списаних автобусів від польського міста-побратима Кельце після того, як один із польських депутатів виступив проти передачі транспорту через вулицю Степана Бандери.
Депутати заявили у резолюції, що Кельце та Вінницю пов’язує 70-річна історія партнерства, «заснована на культурному та економічному обміні, а також дружбі між нашими мешканцями». Водночас там стверджують, що «справжня дружба вимагає діалогу також на складні та болючі теми».
«Постать Степана Бандери та спадщина ОУН-УПА в Польщі однозначно асоціюються з масовими злочинами проти беззахисного цивільного населення… Степан Бандера як лідер Організації українських націоналістів (ОУН) є постаттю, однозначно відповідальною за геноцид польського цивільного населення, зокрема на Волині. Символи та імена, пов’язані з тією трагедією, викликають у Польщі глибокий біль і є плямою на партнерстві наших місцевих самоврядувань», — йдеться у тексті резолюції.
Загострення відносин між Україною та Польщею — головне
26 травня указом президента України Володимира Зеленського № 440/2026 Окремому центру спеціальних операцій Південь ССО ЗСУ було присвоєно почесне найменування на честь Героїв УПА.
Після цього президент Польщі Кароль Навроцький запропонував позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла, який у квітні 2023 року президенту України вручив попередник Навроцького Анджей Дуда. Сам Дуда заявив, що нагороду Зеленському вручали «в інший час і за інших обставин».
5 червня до Польщі прибув глава Офісу президента України Кирило Буданов. Він зустрівся з державним секретарем польського МЗС Марчином Босацьким, обговорив із ним питання присвоєння підрозділу ССО найменування на честь Героїв УПА та озвучив пропозиції Києва щодо вирішення ситуації.
Також Буданов провів зустріч із міністром оборони Польщі Владиславом Косиняком-Камишем. Глава польського Міноборони заявив, що «пам'ять про жертви Волині не підлягає обговоренню».