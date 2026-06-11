Депутати польського міста Кельце вимагають, щоб Вінниця змінила назву вулиці Степана Бандери

Фракція партії Право і справедливість у міській раді польського міста Кельце подала резолюцію на ім’я голови ради Мацея Якубчика із закликом до мера Вінниці змінити назву вулиці Степана Бандери в місті. Про це пише Telewizja Świętokrzyska .

Депутати сподіваються, що під час сесії документ підтримають і підпишуть усі члени міської ради. У тексті резолюції зазначається, що міська рада Кельце звертається до мера міста Вінниця та міської ради Вінниці з офіційним закликом змінити ім'я вулиці, названої на честь Степана Бандери з 2022 року.

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Напередодні Вінниця відкликала запит на отримання 15 списаних автобусів від польського міста-побратима Кельце після того, як один із польських депутатів виступив проти передачі транспорту через вулицю Степана Бандери.

Депутати заявили у резолюції, що Кельце та Вінницю пов’язує 70-річна історія партнерства, «заснована на культурному та економічному обміні, а також дружбі між нашими мешканцями». Водночас там стверджують, що «справжня дружба вимагає діалогу також на складні та болючі теми».

«Постать Степана Бандери та спадщина ОУН-УПА в Польщі однозначно асоціюються з масовими злочинами проти беззахисного цивільного населення… Степан Бандера як лідер Організації українських націоналістів (ОУН) є постаттю, однозначно відповідальною за геноцид польського цивільного населення, зокрема на Волині. Символи та імена, пов’язані з тією трагедією, викликають у Польщі глибокий біль і є плямою на партнерстві наших місцевих самоврядувань», — йдеться у тексті резолюції.

Загострення відносин між Україною та Польщею — головне

26 травня указом президента України Володимира Зеленського № 440/2026 Окремому центру спеціальних операцій Південь ССО ЗСУ було присвоєно почесне найменування на честь Героїв УПА.

Після цього президент Польщі Кароль Навроцький запропонував позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла, який у квітні 2023 року президенту України вручив попередник Навроцького Анджей Дуда. Сам Дуда заявив, що нагороду Зеленському вручали «в інший час і за інших обставин».

5 червня до Польщі прибув глава Офісу президента України Кирило Буданов. Він зустрівся з державним секретарем польського МЗС Марчином Босацьким, обговорив із ним питання присвоєння підрозділу ССО найменування на честь Героїв УПА та озвучив пропозиції Києва щодо вирішення ситуації.

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Також Буданов провів зустріч із міністром оборони Польщі Владиславом Косиняком-Камишем. Глава польського Міноборони заявив, що «пам'ять про жертви Волині не підлягає обговоренню».