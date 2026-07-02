«Одних слів засудження недостатньо». Каллас заявила, як можуть покарати РФ за масований удар по Києву

Верховна представниця Європейського Союзу Кая Каллас, коментуючи масований удар країни-агресорки Росії по Києву у ніч проти 2 липня, припустила введення нових антиросійських санкцій.

У своїй публікації в соцмережі Х Каллас заявила, що лише словами атаки РФ не зупинити.

«Одних лише слів засудження недостатньо, щоб зупинити напади на Київ. Лише постійна військова підтримка України та посилений тиск на Москву можуть це зробити», — наголосила глава європейської дипломатії.

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Каллас заявила, що вже сьогодні вона запропонує ввести санкції проти додаткових суб'єктів, які підтримують військово-промисловий комплекс країни-агресора «у відповідь на удари».

Кая Каллас додала, що чим більше Москва нападає на мирних жителів, тим більше санкцій має бути введено.

«Ми будемо підвищувати ціну, доки Росія не зрозуміє, що не може перемогти», — запевнила вона.

Масований удар по Києву 2 липня — головне

Війська країни-агресора Росії вночі у четвер, 2 липня, завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням 570 ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування різних типів.

Основним напрямком російського удару став Київ.

За даними Повітряних сил, Росія використала для атаки 496 БпЛА та 74 ракет. Сили протиповітряної оборони знешкодили 476 дронів та 48 ракет.

Внаслідок атаки є влучання 25 балістичних ракет та 12 ударних БпЛА на 33 локаціях, а також падіння збитих цілей та уламків дронів — на 18 локаціях.

У столиці пошкодження фіксують на 30 локаціях у всіх районах, зокрема прямі влучання у багатоповерхівки. Найсильніше постраждав житловий будинок у Дарницькому районі, де триває рятувальна операція. Загалом у місті пошкоджено 20 багатоповерхівок, а також готель, підстанцію швидкої, приватні будинки.

Станом на 12:20 було відомо про 17 загиблих. Ще більше 90 людей постраждали.

Також є кияни, доля яких поки невідома. Тривають пошуки, повідомляв начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко.