До Києва прибула Кая Каллас і міністри країн ЄС — відео
Сибіга зустрів Каллас та європейських міністрів на вокзалі у Києві (Фото: Kaja Kallas/X)
У вівторок, 31 березня, до Києва прибула висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, а також міністри закордонних справ держав-членів ЄС.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на своїй сторінці у X.
Сибіга нагадав, що цього дня в Україні відзначають роковини різанини у Бучі.
«Того дня жахливі світлини замучених цивільних сколихнули весь світ. Така сильна європейська присутність у цей день демонструє, що справедливість за цей та інші російські звірства неминуча», — зазначив він.
За його словами, всеохопна відповідальність за російські злочини є необхідною для відновлення справедливості в Європі.
Глава МЗС також додав, що у ці дні Україна відзначає чотири роки з того часу, як ЗСУ почали звільняти Київську область та інші райони, окуповані Росією.
«Цей візит є ознакою справжньої мужності та солідарності з Україною. Я вдячний високій представниці-віцепрезидентці Каї Каллас та всім європейським колегам, які сьогодні приїхали до України», — підкреслив Сибіга.
Кая Каллас підтвердила візит до Києва та наголосила, що Європа й надалі надаватиме Україні військову, фінансову, енергетичну та гуманітарну допомогу.
«Кожен візит є наочним нагадуванням про мужність і стійкість України. Європа стоїть на вашому боці… Ми зробимо все можливе, щоб забезпечити повну відповідальність за злочини Росії», — підкреслила вона у X.