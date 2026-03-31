Сибіга зустрів Каллас та європейських міністрів на вокзалі у Києві (Фото: Kaja Kallas/X)

У вівторок, 31 березня, до Києва прибула висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас , а також міністри закордонних справ держав-членів ЄС.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на своїй сторінці у X.

Сибіга нагадав, що цього дня в Україні відзначають роковини різанини у Бучі.

Реклама

«Того дня жахливі світлини замучених цивільних сколихнули весь світ. Така сильна європейська присутність у цей день демонструє, що справедливість за цей та інші російські звірства неминуча», — зазначив він.

За його словами, всеохопна відповідальність за російські злочини є необхідною для відновлення справедливості в Європі.

Глава МЗС також додав, що у ці дні Україна відзначає чотири роки з того часу, як ЗСУ почали звільняти Київську область та інші райони, окуповані Росією.

«Цей візит є ознакою справжньої мужності та солідарності з Україною. Я вдячний високій представниці-віцепрезидентці Каї Каллас та всім європейським колегам, які сьогодні приїхали до України», — підкреслив Сибіга.

Кая Каллас підтвердила візит до Києва та наголосила, що Європа й надалі надаватиме Україні військову, фінансову, енергетичну та гуманітарну допомогу.

«Кожен візит є наочним нагадуванням про мужність і стійкість України. Європа стоїть на вашому боці… Ми зробимо все можливе, щоб забезпечити повну відповідальність за злочини Росії», — підкреслила вона у X.