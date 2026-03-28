Президент України Володимир Зеленський зустрівся з українськими експертами, які працюють у Катарі для протидії дроновим атакам, і повідомив, що їхній роботі дали високу оцінку.

Про це Зеленський повідомив у суботу, 28 березня, за підсумками зустрічі з військовими.

Президент додав, що українські фахівці вже здійснили загальну оцінку безпекової ситуації в країні, проаналізували можливості Катару для захисту від повітряних загроз і запропонували конкретні кроки для зміцнення оборони.

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«Сьогодні під час зустрічі з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані для мене важливо було почути таку високу оцінку роботи наших хлопців та вдячність за їхні консультації. Удари балістикою та дронами — це зараз тут, у регіоні, найбільший виклик. І якщо проти балістики ефективно працюють лише системи ППО, то для боротьби з дронами ми в Україні напрацювали інші, значно дешевші рішення. Вони вже довели свою ефективність у протидії різним типам дронів, і тому в нашому досвіді так зацікавлений Катар», — наголосив він.

Президент також наголосив, що Україна готова ділитися своїми знаннями та допомагати тим, хто підтримує зміцнення безпеки, і відзначив готовність Катару до довгострокової співпраці в різних напрямах.

«Важливо відновити стабільність у регіоні, щоб ніхто не страждав від терористичних іранських ударів. І ми підтримуємо підхід, коли завдяки допомозі одне одному безпеки в усьому світі стає більше», — додав він.

За словами президента, на Близькому Сході перебувають 228 українських фахівців, які надають допомогу місцевим силам ППО у протидії іранським ударним БпЛА.

Глава держави також зазначав, що Україна отримала 11 запитів від країн — сусідів Ірану, європейських держав та США щодо безпекової підтримки у боротьбі з іранськими шахедами й іншими подібними загрозами.

28 березня Володимир Зеленський оголосив про підписання Україною 10-річної угоди зі стратегічної співпраці з Катаром, а також про майбутнє укладання аналогічної угоди з Об'єднаними Арабськими Еміратами.

За його словами, угоди охоплюють співпрацю у виробництві озброєння, обміні досвідом його застосування та співробітництві в енергетичному секторі. При цьому участі українських військових у бойових діях за межами країни не передбачено.