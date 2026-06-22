У впливовому польському виданні розкритикували Навроцького за рішення забрати орден Білого Орла у Зеленського

Колонка була опублікована 21 червня на сайті Rzeczpospolita у розділі Коментарі.

«Кароль Навроцький увійшов в історію. І це не почесна роль», — акцентує Богуслав Хработа на початку своєї статті. На його думку, рішення позбавити Зеленського ордена та реакція українців «становлять найглибшу кризу у відносинах між Варшавою та Києвом з моменту здобуття Україною незалежності».

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Хработа нагадав, що саме Польща була першою державою, яка визнала незалежність України, і надала надзвичайну допомогу в перші дні після початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року.

Однак рішення Навроцького стало великим кроком назад на шляху примирення поляків та українців, наголосив головний редактор Rzeczpospolita.

«Рішення Навроцького — це образливий жест щодо президента України», — зазначив Богуслав Хработа.

При цьому він визнав, що негативно ставиться до рішення назвати український військовий підрозділ на честь Героїв УПА. Проте, на його переконання, рішення Навроцького є «набагато гіршим вчинком».

«Це образа для президента нації, що бореться, і для самої нації, про це свідчить реакція інших українців, нагороджених польськими орденами, які вирішили їх повернути», — написав Хработа.

Він назвав рішення Навроцького «реверансом у бік певних політичних кіл, які шукають свою силу в історичному реваншизмі, націоналізмі та ксенофобії».

«Кароль Навроцький хотів стати зіркою для ксенофобів, і він це зробив. Але нехай знає - він ухвалив рішення від свого імені, а не від мого», — зазначив Богуслав Хработа. І підсумував, що Навроцький «увійде в історію як руйнівник, а не будівник».

Також журналіст наголосив, що члени капітули ордену Білого Орла мають публічно висловити свою позицію — зокрема відповісти, чи підтримують вони рішення президента Навроцького.

19 червня президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої польської державної нагороди — ордена Білого Орла. Навроцький заявив, що присвоєння українському військовому підрозділу назви на честь Героїв УПА «виходить далеко за межі внутрішніх справ України».

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Того самого дня, 19 червня, очільник МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що відмовився від Командорського хреста із зіркою ордена За заслуги перед Польщею.

Згодом від Золотого офіцерського хреста ордена За заслуги перед Польщею відмовився керівник Офісу президента Кирило Буданов, а посол України в Польщі Василь Боднар заявив, що повертає Кавалерський хрест ордена За заслуги.