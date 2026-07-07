Голова канцелярії Навроцького потрапив до бази Миротворця за антиукраїнські висловлювання

Голова канцелярії президента Польщі Кароль Навроцький Збігнєв Богуцький був внесений до бази даних сайту Миротворець за скандальні висловлювання щодо територіальної приналежності західних регіонів України.

На сайті Миротворця польського чиновника назвали антиукраїнським пропагандистом. Зокрема, Богуцький потрапив до бази даних сайту через посягання на суверенітет України, а також маніпулювання фактами з метою розпалювання ворожнечі між поляками та українцями.

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Адміністрація порталу закликає правоохоронні органи України звернути увагу на Богуцького. Вони вважають дії польського чиновника свідомим випадом проти міжнародного правопорядку, що є прямою загрозою національній безпеці.

Йдеться про скандальну заяву Богуцького в стінах Сейму. Він порушив тему Волинської трагедії, а стосовно західних областей України чиновник вжив термін «Східна Малопольща». Це формулювання часто використовують прихильники ідеї «повернення» українських земель до складу Польщі.

23 червня Богуцький заявив, що погіршення відносин між Польщею та Україною сталося «через дії української сторони», яка, за його словами, нібито знехтувала історичною пам’яттю та домовленостями з Варшавою.

Позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла — що відомо

19 червня президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої польської державної нагороди — ордена Білого Орла. Своє рішення Навроцький аргументував тим, що присвоєння одному з українських військових підрозділів назви на честь Героїв УПА «виходить далеко за межі внутрішніх справ України» і є обурливим для Польщі. Йдеться про Волинську трагедію — період взаємних етнічних чисток польського та українського населення на території Волині та Галичини у 1943—1944 роках, до яких причетна УПА.

Коментуючи цей крок, Володимир Зеленський порівняв свого польського колегу з екс-прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який використовував українське питання, щоб набрати голоси на виборах, і назвав конфлікт «історією, яка погано закінчиться».

Цей крок викликав ланцюгову реакцію та масштабний дипломатичний демарш з боку українського керівництва. Того ж дня, 19 червня, глава МЗС України Андрій Сібіга заявив, що відмовляється від Командорського хреста із зіркою ордена «За заслуги перед Польщею».

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Слідом за ним від Золотого офіцерського хреста цього ж ордена відмовився керівник Офісу президента Кирило Буданов, а посол України в Польщі Василь Боднар оголосив, що повертає свій Кавалерський хрест.

На знак солідарності від ордена Білого Орла, отриманого в попередні роки, також офіційно відмовилися колишні президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко.