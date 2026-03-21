Навроцький під час візиту до США відвідає завод з виробництва F-35 — ЗМІ

21 березня, 15:17
Президент Польщі Кароль Навроцький зібрався до США (Фото: REUTERS/Kuba Stezycki)

Президент Польщі Кароль Навроцький зібрався до США (Фото: REUTERS/Kuba Stezycki)

Президент Польщі Кароль Навроцький наступного тижня вирушить до США. Там він виступить на конференції консервативних сил і відвідає завод з виробництва винищувачів F-35 у штаті Техас.

Про це повідомив Polsat News у суботу, 21 березня. Журналістка телеканалу Дорота Гаврилюк у ефірі програми Калейдоскоп подій заявила, що отримала інформацію про візит Навроцького до Сполучених Штатів «від своїх американських друзів».

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Кароль Навроцький візьме участь в Конференції консервативних політичних дій (CPAC) і виступить там з промовою. Дорота Гаврилюк зауважила, що захід CPAC свого часу відвідував і попередній президент Польщі Анджей Дуда, але з промовою він не виступав.

Також Навроцький відвідає завод з виробництва багатоцільових винищувачів F-35 у місті Форт-Верт в Техасі.

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Як повідомило Польське радіо, нові літаки F-35 у травні мають прибути до Польщі і будуть розгорнуті на авіабазах в Ласку і Свідвині. Як пояснив військовий пілот генерал Іренеуш Новак, винищувачі «не прилетять безпосередньо зі Сполучених Штатів до Польщі в день церемонії, вони прибудуть трохи раніше». Загалом Польща придбала у США 32 літаки F-35.

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Редактор: Варвара Шолян

Теги:   Кароль Навроцький Польща США

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