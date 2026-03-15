У Швеції заарештували капітана танкера тіньового флоту Росії Sea Owl I

15 березня, 19:15
Поліція та берегова охорона Швеції прямують до танкера тіньового флоту Росії Sea Owl I (Фото: Johan Nilsson/TT News Agency/via REUTERS)

Поліція та берегова охорона Швеції прямують до танкера тіньового флоту Росії Sea Owl I (Фото: Johan Nilsson/TT News Agency/via REUTERS)

У Швеції заарештували капітана танкера тіньового флоту Росії Sea Owl I, задовольнивши клопотання прокурора.

Про це повідомило видання Sweden Herald.

Його підозрюють у використанні підробленого документа за обтяжуючих обставин.

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За даними видання, берегова охорона Швеції піднялася на борт Sea Owl I 12 березня через підозру, що судно ходить під чужим прапором.

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Капітана затримали наступного дня, його підозрюють у кількох злочинах, зокрема у використанні непридатного для плавання судна.

Судно перебуває у санкційному списку ЄС. За даними берегової охорони, в останні роки танкер, який ходить під прапором Коморських Островів, перевозив нафтопродукти між Росією та Бразилією.

Шведське транспортне агентство також заборонило використовувати Sea Owl I і не дозволило йому виходити в подальше плавання.

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9 березня у Швеції затримали капітана судна Caffa, громадянина Росії, за підозрою у використанні підроблених морських сертифікатів і порушенні морського законодавства та закону про безпеку суден.

Редактор: Анастасія Одінцова

Теги:   Швеція тіньовий флот Росія Арешт Танкер

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