У Швеції заарештували капітана танкера тіньового флоту Росії Sea Owl I
Поліція та берегова охорона Швеції прямують до танкера тіньового флоту Росії Sea Owl I (Фото: Johan Nilsson/TT News Agency/via REUTERS)
У Швеції заарештували капітана танкера тіньового флоту Росії Sea Owl I, задовольнивши клопотання прокурора.
Про це повідомило видання Sweden Herald.
Його підозрюють у використанні підробленого документа за обтяжуючих обставин.
За даними видання, берегова охорона Швеції піднялася на борт Sea Owl I 12 березня через підозру, що судно ходить під чужим прапором.
Капітана затримали наступного дня, його підозрюють у кількох злочинах, зокрема у використанні непридатного для плавання судна.
Судно перебуває у санкційному списку ЄС. За даними берегової охорони, в останні роки танкер, який ходить під прапором Коморських Островів, перевозив нафтопродукти між Росією та Бразилією.
Шведське транспортне агентство також заборонило використовувати Sea Owl I і не дозволило йому виходити в подальше плавання.
9 березня у Швеції затримали капітана судна Caffa, громадянина Росії, за підозрою у використанні підроблених морських сертифікатів і порушенні морського законодавства та закону про безпеку суден.