Радник верховного лідера Ірану помер від поранень після ударів по Тегерану

Старший радник верховного лідера Ірану Камаль Харазі помер від травм, отриманих внаслідок удару США та Ізраїлю по його будинку на початку місяця.

Про це повідомляє CNN.

За інформацією іранських державних медіа, Харазі, який «раніше отримав поранення в результаті атаки американсько-сіоністського ворога, загинув кілька годин тому».

Реклама

Зазначається, що внаслідок того ж удару загинула його дружина. Сам Харазі зазнав тяжких поранень і був госпіталізований.

9 березня Харазі в інтерв'ю CNN заявив, що Тегеран готовий до тривалої війни зі Сполученими Штатами й продовжуватиме атаки на країни Перської затоки.

7 квітня газета The Times писала, що новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї поки що непритомний і не здатний керувати країною. Він проходить лікування в Кумі після авіаудару США та Ізраїлю, який забрав життя його батька Алі Хаменеї.