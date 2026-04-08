Найбільша скоординована операція. ЦАХАЛ заявив, що протягом 10 хвилин одночасно атакував понад 100 військових об'єктів у Лівані

Рятувальники працюють на місці ізраїльського удару в Бейруті, Ліван, 8 квітня 2026 року (Фото: REUTERS/Mohamed Azakir)

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що завдала найбільшого скоординованого удару по об'єктах угрупування Хезболла в Лівані з початку операції Ревучий лев.

Про це повідомила пресслужба ЦАХАЛ у середу, 8 квітня.

Ізраїльські військові зазначили, що протягом 10 хвилин одночасно атакували понад 100 командних центрів та військових об'єктів Хезболли в Бейруті, долині Бекаа та на півдні Лівану.

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Зокрема, під удар потрапили штаб-квартири угруповання, командні центри розвідки та центральні штаби, інфраструктура вогневих та військово-морських підрозділів, активи сил Радван та повітряного підрозділу (127).

ЦАХАЛ каже, що операція була ретельно спланована протягом кількох тижнів на основі точних розвідувальних даних.

Також ізраїльські військові заявили, що більшість уражених об'єктів інфраструктури розташовувалися в центрі цивільної забудови. ЦАХАЛ зазначив, що Хезболла використовує людей як живі щити для захисту своїх операцій.

Ізраїль каже, що перед ударами військові вжили заходів для мінімізації шкоди людям, які не беруть участі у бойових діях.

«Терористична організація Хезболла свідомо вирішила приєднатися до війни, діючи від імені іранського терористичного режиму, водночас завдаючи шкоди державі Ліван та її цивільному населенню. Держава Ліван та її цивільне населення повинні відмовитися від присутності Хезболли в житлових районах та нарощування нею озброєнь», — йдеться в повідомленні.

Як зазначає видання The Guardian, Міністерство охорони здоров’я Лівану 8 квітня виступило з екстренним закликом до громадян звільнити дороги в Бейруті для машин швидкої допомоги після серії ізраїльських ударів.

Попередньо ліванський президент Жозеф Аун привітав укладення угоди про припинення вогню між США та Іраном і висловив сподівання, що його країна буде включена до регіонального перемир’я.

Він наголосив, що Бейрут продовжуватиме зусилля, «щоб забезпечити стабільний та міцний регіональний мир, що охоплює Ліван».

Вночі проти 8 квітня американський президент Дональд Трамп заявив, що погодився призупинити бомбардування Ірану на два тижні за умови негайного відкриття Ормузької протоки. Він вказав, що Сполучені Штати вже «досягли та перевищили всі військові цілі», а також «значно просунулися» у досягненні остаточної мирної угоди.

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Згодом Верховна рада національної безпеки Ірану підтвердила угоду про двотижневе припинення вогню зі США.

Ізраїль також погодився призупинити бомбардування на час переговорів. Однак там заявили, що двотижневе перемир’я з Іраном не поширюється на війну в Лівані проти угруповання Хезболла.