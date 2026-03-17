Ізраїль заявив про вбивство керівника служби безпеки Ірану Ларіджані
Ізраїль заявив про вбивство Алі Ларіджані (Фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)
У міністерстві оборони Ізраїлю заявили про вбивство керівника служби безпеки Ірану Алі Ларіджані. Тегеран поки не підтвердив цю інформацію, пише Bloomberg.
Якщо вбивство Ларіджані підтвердять, це стане одним із найгучніших убивств іранського посадовця після ліквідації Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.
Ларіджані, який є секретарем Вищої ради національної безпеки, допомагав формувати дії Ірану у війні проти Ізраїлю та союзників. Також він є досвідченим політиком та переговірником з ядерних питань, зазначає агентство.
Як писала газета NYT у лютому, Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї фактично передав керування країною своєму соратнику та голові Вищої ради національної безпеки Алі Ларіджані.
Алі Хаменеї на початку січня 2025 року, коли в країні відбувались масштабні протести, звернувся до свого соратника Алі Ларіджані, щоб той керував країною.
Як сказано в матеріалі, протягом останніх кількох місяців коло обов’язків Ларіджані постійно розширювалося. Зокрема він відповідав за придушення протестів. Наразі він підтримує зв’язки з Росією, Катаром і Оманом, а також контролює переговори з Вашингтоном стосовно ядерної програми.
Як пише NYT, Ларіджані не є високопоставленим шиїтським духовним діячем, що є основною вимогою до будь-якого наступника аятолли, проте він входить до довіреного кола аятоли Хаменеї.
Протягом 12 років Ларіджані був спікером іранського парламенту. У 2021 році його призначили відповідальним за переговори щодо 25-річної всеохоплюючої стратегічної угоди з Китаєм вартістю в мільярди доларів.
Наприкінці січня телеканал CNN інформував, що президент США Дональд Трамп розглядає можливість завдати нового масштабного удару по Ірану, оскільки попередні переговори між Вашингтоном і Тегераном щодо обмеження ядерної програми та виробництва ракет не дали результатів.