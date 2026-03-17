Ізраїль заявив про вбивство керівника служби безпеки Ірану Ларіджані

У міністерстві оборони Ізраїлю заявили про вбивство керівника служби безпеки Ірану Алі Ларіджані. Тегеран поки не підтвердив цю інформацію, пише Bloomberg .

Якщо вбивство Ларіджані підтвердять, це стане одним із найгучніших убивств іранського посадовця після ліквідації Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Ларіджані, який є секретарем Вищої ради національної безпеки, допомагав формувати дії Ірану у війні проти Ізраїлю та союзників. Також він є досвідченим політиком та переговірником з ядерних питань, зазначає агентство.

Реклама

Як писала газета NYT у лютому, Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї фактично передав керування країною своєму соратнику та голові Вищої ради національної безпеки Алі Ларіджані.

Алі Хаменеї на початку січня 2025 року, коли в країні відбувались масштабні протести, звернувся до свого соратника Алі Ларіджані, щоб той керував країною.

Як сказано в матеріалі, протягом останніх кількох місяців коло обов’язків Ларіджані постійно розширювалося. Зокрема він відповідав за придушення протестів. Наразі він підтримує зв’язки з Росією, Катаром і Оманом, а також контролює переговори з Вашингтоном стосовно ядерної програми.

Як пише NYT, Ларіджані не є високопоставленим шиїтським духовним діячем, що є основною вимогою до будь-якого наступника аятолли, проте він входить до довіреного кола аятоли Хаменеї.

Протягом 12 років Ларіджані був спікером іранського парламенту. У 2021 році його призначили відповідальним за переговори щодо 25-річної всеохоплюючої стратегічної угоди з Китаєм вартістю в мільярди доларів.

Наприкінці січня телеканал CNN інформував, що президент США Дональд Трамп розглядає можливість завдати нового масштабного удару по Ірану, оскільки попередні переговори між Вашингтоном і Тегераном щодо обмеження ядерної програми та виробництва ракет не дали результатів.