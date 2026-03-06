Ізраїль оголосив про перехід до «наступного етапу» операції проти Ірану

Начальник Генштабу Армії оборони Ізраїлю Еяль Замір заявив, що Ізраїль переходить до наступного етапу операції проти Ірану після завершення «початкової фази» ударів. За його словами, ізраїльські сили знищили близько 80% іранських систем протиповітряної оборони та понад 60% пускових установок балістичних ракет

Про це повідомляє The Jerusalem Post.



Замір стверджує, що в ході кампанії ЦАХАЛ завдав приблизно 2,5 тисячі ударів по іранських цілях і застосував понад 6 тисяч боєприпасів, а також анонсував «кілька несподіваних кроків», подробиць яких не розкрив.

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Reuters повідомляє, що в межах подальшої фази Ізраїль планує зосередитися, зокрема, на ударах по підземних об'єктах, де можуть зберігатися або розміщуватися балістичні ракети та інша техніка. Водночас ізраїльські військові підтверджували удари по підземній інфраструктурі зберігання ракет.

Операція США та Ізраїлю проти Ірану

28 лютого Ізраїль і США заявили про атаки по Ірану — операції під назвою Рев лева (Ізраїль) та Епічна лють (США).

У Тегерані та низці інших великих міст Ірану прогриміли численні вибухи. Згодом Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що 86-річний аятола Алі Хаменеї загинув у результаті атаки у своїй резиденції, яка була повністю зруйнована. Також було підтверджено смерть головнокомандувача Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Мохаммеда Пакпура. За даними агентства IRNA, під час атаки було ліквідовано і головного радника з питань безпеки верховного лідера Ірану Алі Шамхані.

У відповідь на атаку Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю. Також іранські ракети та дрони атакували військові бази США у Катарі, ОАЕ, Бахрейні, Кувейті, Саудівській Аравії і Йорданії. Зокрема про численні вибухи повідомлялося в Дубаї, Абу-Дабі та Ер-Ріяді. Ізраїль у відповідь атакував об'єкти Хезболли в Лівані.

1 березня президент США Дональд Трамп заявив, що лідери Ірану хочуть відновити переговори, і він на це погодився, але не уточнив строки. За оцінками Білого дому, внаслідок операції Епічна лють було ліквідовано 48 керівників іранського режиму.

За словами Трампа, війна США з Іраном триватиме близько чотирьох тижнів. Як зазначили у Збройних силах США, під час операції проти Ірану загинули чотири американські військові.

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Представник ліквідованого аятоли в Раді національної безпеки Ірану Алі Ларіджані 2 березня заявив, що Іран не буде вести переговорів зі США.