Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу доручив своєму кабінету якомога швидше розпочати прямі переговори з Ліваном. Вони будуть зосереджені на роззброєнні Хезболли та встановленні мирних відносин між двома країнами.

Про це повідомляє CNN.

«У світлі неодноразових прохань Лівану розпочати прямі переговори з Ізраїлем, вчора я доручив кабінету міністрів якомога швидше розпочати прямі переговори з Ліваном», — заявив Нетаньягу.

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Він зазначив, що перемовини будуть зосереджені на «роззброєнні Хезболли та встановленні мирних відносин між Ізраїлем та Ліваном».

Нетаньягу каже, що Тель-Авів «вітає сьогоднішній заклик прем'єр-міністра Лівану до демілітаризації Бейрута».

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В офісі президента Лівану Джозефа Ауна заявили CNN, що «не коментують» зауваження очільника ізраїльського уряду.

Також телеканал CNN з посиланням на американського чиновника та обізнане джерело повідомляє, що рішення Нетаньягу про початок прямих переговорів з Ліваном було ухвалено на прохання президента США Дональда Трампа.

Співрозмовник зазначив, що під час розмови 8 квітня очільник Білого дому попросив ізраїльського прем'єра зменшити інтенсивність атак в Лівані та вступити в переговори з урядом цієї країни щодо роззброєння Хезболли.

Однак незрозуміло, чи погодився Нетаньягу скоротити удари. Ізраїльський чиновник повідомив CNN, що «наразі немає режиму припинення вогню». Він додав, що «переговори будуть проводитися під вогнем».

За даними ізраїльського чиновника та обізнаного джерела, посол Ізраїлю в США Єхіель Лейтер представлятиме свою країну на майбутніх переговорах з Ліваном.

Вночі проти 8 квітня Трамп заявив, що погодився призупинити бомбардування Ірану на два тижні за умови негайного відкриття Ормузької протоки. Він вказав, що Сполучені Штати вже «досягли та перевищили всі військові цілі», а також «значно просунулися» у досягненні остаточної мирної угоди.

Згодом Верховна рада національної безпеки Ірану підтвердила угоду про двотижневе припинення вогню зі США.

Ізраїль також погодився призупинити бомбардування на час переговорів. Однак там заявили, що двотижневе перемир’я з Іраном не поширюється на війну в Лівані проти угруповання Хезболла.

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Пізніше ізраїльські військові повідомили, що протягом 10 хвилин одночасно атакували понад 100 командних центрів та військових об'єктів Хезболли в Бейруті, долині Бекаа та на півдні Лівану.

Міністерство охорони здоров’я Лівану заявило, що щонайменше 303 людини загинули та 1150 отримали поранення внаслідок ізраїльських авіаударів по всій території країни в середу.

Загальна кількість загиблих у Лівані з початку ескалації 2 березня зросла до 1888, поранених — до 6092.

9 квітня терористичне угруповання Хезболла заявило, що завдало ракетного удару по Ізраїлю у відповідь на «порушення перемир’я» після ізраїльської атаки по Лівану.